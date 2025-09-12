Централният защитник Антонио Рюдигер няма да играе за Реал (Мадрид) в предстоящата среща с Реал Сосиедад от испанското първенство

Централният защитник на Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер е с контузия в лявото бедро, съобщиха от клуба от Ла Лига в петък.

Рюдигер, който започна и в двата мача на Германия за квалификациите за Световното първенство по-рано през септември, не е включен в състава на Реал за мача от Ла Лига в събота срещу Реал Сосиедад, съобщават испанските медии.

„След проведени тестове на Тони Рюдигер от медицинските служби на Реал Мадрид, при него е установена травма на фронталния бедрен мускул на левия крак“, се казва в изявление клуба от стадион Сантяго Бернабеу, но не уточниха за какъв период от време няма да бъде на разположение германския здравеняк.

32-годишният Рудигер претърпя операция на коляното през април заради частично разкъсване на външния менискус, като преди това опита да се лекува с рехабилитация. Иначе бившият играч на Рома и Челси се завърна на терена през юни на Световното клубно първенство.