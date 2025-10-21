Кабелът на дерайлиралия фуникуляр в Лисабон миналия месец не е отговарял на техническите изисквания, сочи предварителен доклад

Подробно търсене

Дерайлиралият на 3 септември 2025 г. фуникуляр в Лисабон. При трагедията загинаха 16 и бяха ранени 21 души. Снимка: Armando Franca/АП
Лисабон,  
21.10.2025 04:00
 (БТА)

Кабелът, който се скъса и причини смъртоносен инцидент с фуникуляра в Лисабон миналия месец, не е отговарял на техническите изисквания, гласи предварителен доклад от разследването, цитиран от ДПА.

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници, включително линията "Глория", където стана трагедията, съобщи вчера Службата за предотвратяване и разследване на въздушни и железопътни злополуки (GPIAAF).

При трагичния случай от 3 септември загинаха 16 и бяха ранени 21 души, някои от тях - тежко.

Фуникулярът има два вагона, свързани с въже, и се изкачва и спуска по стръмните улици на португалската столица. В деня на инцидента единият вагон се спускал по стръмния път "Калкада да Глория", когато дерайлирал на завой и се блъснал в железни стълбове и сграда.

Окончателният доклад за причините за случилото се очаква в рамките на година.

Историческият фуникуляр "Елевадор да Глория" е една от най-популярните туристически атракции в Лисабон, но местните жители също го използват редовно. Построена в Германия през 19-и век, въжената железница превозва около 3 милиона пътници всяка година.

До миналия месец не е имало такива инциденти с нито един от трите фуникуляра в Лисабон.

/ДИ/

