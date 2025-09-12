Подробно търсене

Австралийски учени проследяват рехабилитирани костенурки чрез сателит, за да установят причините за нарастващата им заболеваемост

Теодора Йорданова
Снимката е илюстративна: AP Photo/Alie Skowronski, File
Сидни,  
12.09.2025 21:45
 (БТА)

Австралийската зелена морска костенурка Нънди, преминала през рехабилитация, бе върната в океана с устройство за сателитно проследяване, за да помогне на учените да разберат причините за увеличаването на случаите на болни и ранени морски костенурки, съобщава Синхуа.

Преди пускането ѝ в района на Фрейзър коуст в щата Куийнсланд, учените анализираха кръвта и чревната микробиота на Нънди, за да изследват връзката между заболяванията и чревното здраве, се посочва в изявление на Университета на Съншайн коуст (UniSC).

„Костенурки като Нънди ни предоставят ценна информация, която ни помага да увеличим шансовете за оцеляване на рехабилитираните костенурки, когато те се върнат в океана“, заяви морският биолог от UniSC Джейкъб Боутел, който наблюдава възстановяването на морските костенурки в Болницата за диви животни на Австралийския зоопарк (AZWH).

След месеци лечение в болницата, където се възстановяваше от новопоявилия се синдром на „меката черупка“ – състояние, при което корубата на костенурката става подобна на гъба и в някои случаи оголява костите – Нънди бе снабдена с проследяващо устройство.

Болестни огнища, включително синдромът на „меката черупка“, се разпространяват бързо в региона на Фрейзър коуст, като от 2022 г. са регистрирани над 150 случая.

Боутел отбелязва, че преди десет години болни или ранени костенурки са били рядкост в болницата, но през последните три години броят им се е увеличил с 400%. Доброволци са спасили над 1400 костенурки за същия период, но повече от 260 от тях са починали.

За първи път учените ще анализират 20-годишни данни от Болницата за диви животни на Австралийския зоопарк, обхващащи над 2500 костенурки, за да идентифицират дългосрочните здравни тенденции и факторите, влияещи върху изхвърлянето на брега и оцеляването им.

