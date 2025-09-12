Честният пояс на Пресвета Богородица пристига в Бургас за поклонение на Кръстовден

Честният пояс на Пресвета Богородица, единствената реликва от земния ѝ живот, пристига в Бургас на 14 септември – Кръстовден, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Светинята се съхранява в манастира "Панагия Като Ксеня" в гръцкия град Волос и пристига по покана на Сливенския митрополит Арсений.

Тържественото ѝ посрещане ще бъде от 18.00 ч. пред катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий", след което с литийно шествие ще бъде пренесена в храм "Св. Богородица", където ще остане до 17 септември.

Храмът ще бъде денонощно отворен за поклонение.

Тази вечер Честният пояс на Света Богородица бе посрещнат тържествено в Сливен

