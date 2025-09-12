Жители на Брезник протестираха и поискаха временна комисия да проучи функционирането на водоснабдителната мрежа в общината

За трети пореден път жители на Брезник протестираха заради обявеното частично бедствено положение в града, влошеното качество на водата от язовир "Красава" и безводието в част от населените места в общината. Те поискаха създаването на временна комисия към Общинския съвет (ОбС), която да проучи въпроси свързани с функционирането на водоснабдителната мрежа на територията на общината. Гражданите се събраха пред сградата на читалището, заявявайки, че искат чиста питейна вода за себе си и своите деца. Сред тях беше и народният представител от политическа партия „Възраждане“ Димо Дренчев.

Организаторът на протеста Жанета Димитрова заяви, че недоволството им не е обвързано с конкретна политическа партия. Тя посочи, че проблемът с водата в Брезник касае всички и каза, че по-рано днес омбудсманът Велислава Делчева е излязла със становище по темата, предлагайки жителите на града да плащат по-ниска цена за вода, докато трае кризата.

Пред присъстващите на протеста говори и общопрактикуващият лекар Валери Величков. Той каза, че заради тежката ситуация в Брезник е необходимо да бъде сезиран областният управител на Перник Людмил Веселинов, който от своя страна да обяви пълно бедствено положение. Лекарят предложи още да бъде внесено и писмо, подписано от гражданите на Брезник до ОбС за създаване на временна комисия, която да проучи въпроси, свързани с функционирането на водоснабдителната мрежа на територията на общината. Комисията трябва да изиска от управителя на общинско дружество „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник информация по месеци или седмици от 2020 досега за водните количества подавани от язовир "Красава" към пречиствателната станция и потребителите. Ще бъдат изискани справки и за количествата потребена или фактурирана вода към крайните абонати, предвижда предложението.

„В случай че в данните по предходните точки се съдържат данни за трайно повишаване или пикове на подадените водни количества, да изиска от управителя на „Водоснабдяване“ становище за причините, заради които се е наложило подаване на увеличените водни количества спрямо обичайните за разглеждания период“, се посочва в текста на писмото.

Сред предложенията, които гражданите отправят чрез писмото, са временната комисия към ОбС да привлече външни лица като експерти и консултанти от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, Комисията за енергийно и водно регулиране, неправителствени организации и др., чрез които да бъде разгледано повишеното водопотребление и причините, на които се дължи то.

Жителите на Брезник настояват още да се извърши и обследване на градската водопроводна мрежа, както и проверка на новоремонтираните участъци от нея.