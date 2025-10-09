Хората, които се занимават с изкуство, са надарени с Божията искра, каза в Търговище директорът на Националната галерия Анелия Николаева

Хората, които се занимават с изкуство, са надарени с Божията искра – да създават духовен продукт, каза в Търговище директорът на Националната галерия Анелия Николаева. Тя е в областния град по повод откриването на изложбата „Финалът на проекта“, която представя реставрирани творби на художничката Олга Шеханова-Шишкова, притежание на Художествената галерия „Никола Маринов“.

Търговище е град на художници и с дълги художествени традиции, каза за БТА Николаева. Тя припомни, че Ески Джумая (днес Търговище) е роден град на едно от големите имена – художникът акварелист Никола Маринов. „Не случайно и галерията носи неговото име. Освен това, през 70-те години на 20 век тук стартират едни много силни традиции, свързани с акварела – провеждат се международният пленер за акварел, общите художествени изложби на национално ниво“, отбеляза изкуствоведът.

Коментирайки професията на художника, Анелия Николаева каза, че „не може всичко да е лесно, по-хубаво е да бъде интересно и да провокира, който упражнява тази професия да се развива в нея“. Изкуствоведът уточни, че в изкуството всичко се възприема по по-специфичен начин и хората, които се занимават с изкуство, са надарени с Божията искра – да създават духовен продукт. „А ние, които паралелно се движим – авторите, артистите, историците на изкуството, реставраторите, споделяме една територия, в която преди всичко, заедно с творческия процес, идва процесът на проучване, на изследване, на оставане в някакви исторически контексти.“ По думите ѝ, що се отнася до реставраторите – „без тях не може да се опази културното наследство“.

Николаева е категорична, че българите имаме основание да сме горди с нашето културно художествено наследство. Защото, обясни специалистът, „България, макар и да няма чак толкова дълга по отношение на вековете история на изкуството, която на практика започва от втората половина на 19 век, за едни кратки срокове – в края на 19-ти и началото на 20-ти век, българската култура догонва европейски достижения. И това е достатъчна причина за гордост!“

Родената и израснала в Търговище Анелия Николаева сподели, че вижда родния си град променен през годините. „Но и ние се променяме. Така че тази промяна върви успоредно. Иска ми се да има повече млади хора, които да се връщат тук. По-важно е младата смяна да бъде добре подкрепяна и насочвана в посока и на интерес към изкуството и културата“, отбеляза тя.

След откриването на изложбата Анелия Николаева представи лекцията „Живот и творчество на Олга Шеханова-Шишкова“ пред ученици и ценители на изобразителното изкуство.