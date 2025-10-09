ФЕНА: Район „Слатина“ в босненската община Ябланица беше официално обявен за свободен от противопехотни мини

Район „Слатина“ в Ябланица беше официално обявен за свободен от противопехотни мини на церемония по случай завършването на проекта за разминиране, предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

Работата за разминиране беше осъществена от Центъра за кучета, откриващи мини в Босна и Херцеговина (MDDC) с финансовата подкрепа на правителството на САЩ чрез хуманитарната организация от Словения ITF Enhancing Human Security.

По време на разминирането бяха открити и унищожени 16 противопехотни мини, 27 невзривени боеприпаса и 720 броя различни боеприпаси. Беше прочистена площ от 1,57 милиона квадратни метра, с което беше възстановена безопасността на местното население и вече е възможно безопасното използване на земята.

На официалната церемония в залата на общинския съвет на Ябланица към присъстващите се обърнаха кметът на Ябланица Емир Муратович; ръководителят на офиса на ITF в Босна и Херцеговина Грегор Санчанин; съветникът на Министерството на гражданските въпроси и председател на Комисията по разминиране в Босна и Херцеговина Мийо Пранич; и директорът на Центъра за борба с мини в Босна и Херцеговина Енис Хорозович.

По този повод Хорозович връчи сертификат на кмета Муратович, официално потвърждаващ завършването на проекта за разминиране на район „Слатина“ и обявяването на тази част от общината за свободна от мини.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)