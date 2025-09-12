Творби на млади фотографи бяха показани в изложба в Пловдив

Творби на млади фотографи бяха показани в изложба, открита тази вечер в галерия "Мария Луиза" в Пловдив.

Представяме една наистина много хубава изложба, събрала различни творчески виждания, различни концепции, различен подход към фотографията в едно наистина много хомогенно тяло. Който влезе в галерията, усеща една много младежка енергия, много свобода в начина на изразяване, много цвят и много дълбочина, каза пред БТА кураторът на изложбата гл. ас. д-р Соня Станкова, преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев".

Тя добави, че това е една много интересна изложба на млади фотографи, които са завършили обучението си през различни периоди, и студенти, обучаващи се в магистърската програма във факултет "Изобразителни изкуства", специалности "Фотография" и "Графичен дизайн и фотография".

Експозицията от 40 творби беше открита от куратора, която посочи, че е решила да не прави изложба с фотографии, познати на обществото в Пловдив, а да представя млади и много талантливи хора. Виждате тази изложба с каква енергия, с какъв творчески заряд е и в същото време с много дълбоко отношение към нещата в живота, към моментното състояние на света, отбеляза тя. Станкова каза, че се вълнува повече, отколкото на нейните изложби, и добави, че работите са много различни като стил, материали, отношение към нещата, но в същото време имат страхотен заряд и нещо, което ги обединява. Обединява ги това, че те са добри, добронамерени, нещата, които са снимани, са красиви и са обърнати към красотата, към любовта, към хубавите неща в живота, коментира кураторът на експозицията.

Доц. д-р Мариана Дафова, която беше гост на откриването, определи изложбата като много емоционална, насочена към вътрешния свят на авторите. „И аз искам да ви кажа, че тези изображения се постигнат със страшно много труд. Това е отражение от четири години обучение на нашите студенти, с толкова много преподаватели, с които имаха досег и с всичко, което научиха. И ние сме много горди и щастливи, че всъщност от нашата специалност слизат едни толкова талантливи млади хора“, отбеляза тя.

„Изложбата е благодарение на нашия преподавател и ментор – Соня Станкова, която успя да ни събере тук днес. Много от нашите проекти са вдъхновени точно от нейния стил, така че нейната нотка се хваща в нашите творби. Кръстихме изложбата Fusion като вид обединение от различни стилове и различни фотографии, защото всеки си твори в своето направление“, каза за БТА Велин Димитров, който участва в експозицията със серията "Калейдоскоп", вдъхновена от европейската архитектура.

Показани са още творби на Гая Вардева, Георги Дойчев, Дамян Дечев, Димитър Марков, Ичо Динков, Любен Зехтински, Никол Стойкова, Соня Станкова, Станимир Петков, Яна Ингилизова.