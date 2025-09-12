Във Видинския архив подреждат изложбата „Модата в огледалото на едно столетие (1850-1950)“

В изложбената зала на Държавен архив-Видин подреждат изложбата „Модата в огледалото на едно столетие (1850-1950)“. Изложбата включва табла, които са от фонда на Държавна агенция „Архиви“ и витрини със снимки и артефакти, подредени от екипа на Видинския архив.

„Целта на изложбата е да се види промяната в модата във времето. В началото виждаме пищните дрехи, с времето около войните и недостига на платове това се променя“, разказа за БТА Вероника Евгениева - главен експерт в Държавен архив - Видин.

Таблата са били представени за първи път в Държавната агенция "Архиви" в столицата. Снимките на таблата са избрани след подбор от всички архиви в Агенцията. Те са подредени по теми, като отразяват началото на периода с най-старите снимки, с които разполага Агенцията и проследяват по-новата вълна, каза Вероника Евгениева. Част от темите на изложбените табла са мъжкото, сватбеното облекло, детските дрешки, дворцовият стил, „модни икони“, „модна преса“.

Във витрините са изложени документи, съхранявани в Отдел „Държавен архив“ – Видин и артефакти, подчерта Вероника Евгениева. „Сътрудничество за събирането на артефактите получихме от Драматичен театър „Владимир Трандафилов“, Народно читалище „Цвят 1870“ и Военно окръжие-Видин“, отбеляза тя. Те включват дрехи, накити и аксесоари от посоченото столетие. Идеята е да се види промяната в облеклото, затова и снимките обхващат различни периоди през това столетие, допълни Евгениева.

Отделна витрина представя два семейни албума, единият от които е на видинския адвокат Илия Цанов, а другият е на фамилията на известни видински лекари. Избраните снимки са с акцент върху облеклото. Сватбената витрина показва снимки с различни сватбени рокли, воали, букети, костюми и униформи. Тя представя и снимката на видинска сватба, която е включена в едно от таблата на Държавна агенция „Архиви“. „Голяма част от снимките в нашите витрини са правени от Петър Бръснарев, един от известните фотографи за времето си“, каза още Вероника Евгениева. Някои снимки показват селските сватби, на които младоженците са облечени с носии. Вероника Евгениева обърна внимание и на уникална снимка от 1906 година – „спомен от Видинския панаир“, която е метална.

Изложбата „Модата в огледалото на едно столетие (1850-1950)“ ще бъде открита на 16 септември (вторник) от 16:00 часа в изложбената зала на Държавен архив - Видин.