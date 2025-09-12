Мениджърът на Арсенал Микел Артета: "Ливърпул бяха силни, а сега с Исак са още по-силни"

Мениджърът на Арсенал (Лондон) Микел Артета се опасява, че Ливърпул е събрал най-силния отбор в Премиър лийг след привличането на Александър Исак от Нюкасъл и отново са претендент номер 1 за титлата.

"Червените" от "Анфийлд" два пъти счупиха трансферния рекорд това лято, след като привлякоха Флориан Вирц от Байер (Леверкузен) в сделка, която може да достигне 116 милиона паунда при изпълнение на определени клаузи, а след това дадоха 125 милиона от английската валута за Александър Исак в последния ден от трансферния период. Общо шампионите похарчиха над 400 милиона британски лири за нови попълнения - с около 200 милиона повече от Арсенал, който също привлече осем нови играчи през лятото.

И за да докажат, че вървят в правилната посока, в Ливърпул се радваха на три победи в първите си три мача преди паузата за националните отбори в началото на септември, това число 1:0 над Арсенал.

Когато на пресконференцията днес беше попитан как пристигането на Исак на "Анфийлд” може да повлияе на борбата за титлата, Артета, чийто отбор завърши на 10 точки зад хората на Арне Слот миналия сезон, каза: "Те със сигурност са най-силните. Привлякоха двамата най-решаващи играчи, които бяха на пазара в Европа – Исак и Вирци и се справиха много добре, провеждайки преговорите за тях. Те бяха много, много силни и стават все по-силни. Но ние трябва да погледнем себе си и какво трябва да направим, за да бъдем по-добри от тях".

На въпрос колко трудно ще бъде за Арсенал през тази година да спре Ливърпул, испанският треньор отговори: "Не става дума да спрем Ливърпул, а как да се справим с Лигата и нейната тежест като цяло. И също така е важно колко трудно ще ни бъде да поддържаме постоянно нивото, което трябва да се държи, за да спечелиш толкова мачове, колкото са необходими и с това правото да вдигнеш титлата. Това ще бъде наистина дълъг път за всички нас“.

Арсенал приема Нотингам Форест утре по обяд и отново ще бъде без Букайо Сака, който получи контузия в адуктора при победата с 5:0 над Лийдс на 23 август. Добрата новина е, че състоянието на френския защитник Уилям Салиба се подобрява и той няма да отсъства по-дълго от първоначалните прогрози.

Срещата представлява и емоционален сблъсък с бившия съперник от Тотнъм – австралийският наставник Ангелос Постекоглу, който се готви за първия си мач като наставник на Нотингам.

"Много е хубаво, че Постекоглу се завръща. Като характер, като човек, това, което предава, което внася във футбола, е удоволствие да гледаш неговите отбори. Затова много се радвам, че отново е на пейката“, каза още Артета.