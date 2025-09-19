"Арсенал ще вземе решениe в последния момент относно участието на Йодегор и Букайо Сака в мача срещу Манчестър Сити", каза мениджърът Микел Артета

Арсенал ще вземе решение в последния момент относно участието на капитана Мартин Йодегор и на крилото Букайо Сака в мача от Висшата лига срещу Манчестър Сити този уикенд, като и двамата ще преминат късни фитнес тестове, заяви мениджърът Микел Артета.

Сака е извън игра, след като получи контузия на подколянното сухожилие миналия месец, докато Йодегор има проблем с рамото и не беше в състава в последните два домакински мача. Арсенал е втори в класирането след Ливърпул след четири мача от началото на сезона и едва ли иска да загуби точки срещу осмия Сити.

"Ако има шанс те да играят в неделя, това ще стане ясно след утрешната тренировка. Така че ще имаме повече информация утре", каза Артета на пресконференция.

"Все още има няколко неща за изясняване и утре ще имаме повече информация дали ще бъдат част от състава, дали имат шанс да попаднат в него", добави той, цитиран от Ройтерс.

Централният защитник Уилям Салиба, който напусна рано при загубата с 0:1 от Ливърпул, се завърна на пейката при победата на Арсенал в Шампионската лига срещу Атлетик Билбао в средата на седмицата и също така е изправен пред късен фитнес тест. Артета потвърди, че Виктор Гьокереш и Микел Мерино са добре след травми в европейския двубой.

Липсата на дълбочина в състава провали амбициите на Арсенал за титлата през последните сезони, но след като похарчиха много пари през лятото, това вече не е така и Артета похвали влиянието на резервите му в първия мач от Шампионската лига. Габриел Мартинели и Леандро Тросар влязоха като резерви и се разписаха при победата с 2:0 над Билбао във вторник.

След като загубиха осем поредни мача от Сити във всички турнири, Арсенал е непобеден в последните си четири лига срещи с тях, включително разгром с 5:1 над отбора на Пеп Гуардиола в последния им двубой през февруари.

"Подготовката за мача ще бъде за победа, това е сигурно. Да играем срещу един от най-добрите отбори в света е добър тест за нас, за да видим нивото си", допълни мениджърът.

Той също така похвали своя колега Пеп Гуардиола, който се стреми да възстанови състава след необичаен сезон без трофеи за Сити.

"Това, което той вече е постигнал във Висшата лига, е безпрецедентно. Нивото, което е вложил за стандарта на това първенство, е, според мен, безпрецедентно. Поддържането на тези нива в продължение на 10 години вече е нещо невероятно и очакванията към него са големи. Той иска да продължи, защото вярва, че може да го направи отново", завърши Артета.