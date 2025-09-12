С тържествен водосвет и концерт "Елаците-Мед" отбеляза 50 години от създаването си и Деня на миньора в Етрополе

С тържествен водосвет и концерт "Елаците-Мед" чества 50 години от създаването си, 25 години от присъединяването към група "Геотехмин" и Деня на миньора в Етрополе.

Сред гостите на празника бяха кметът на Етрополе Владимир Александров, областният управител на София област Силвия Арнаутска, футболистът Христо Стоичков, който е почетен гражданин на Етрополе, президентът на КНСБ Пламен Димитров, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, председателят на Федерацията на независимите синдикати на миньорите (КНСБ) Валентин Вълчев, председателят на Синдикалната миньорска федерация "Подкрепа" Данаил Младенов, ректорът на Националната художествена академия (НХА) проф. Георги Янков, ректорът на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Димитър Димитров, представители на държавни институции, дипломатическия корпус, бизнеса, браншови организации.

Домакини на събитието бяха управителят на "Геотехмин" ООД и председател на Надзорния съвет на "Елаците-Мед" проф. дтн инж. Цоло Вутов и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на "Елаците-Мед".

Проф. дтн инж. Цоло Вутов посочи, че вече 50 години и 25 години в рамките на "Геотехмин", "Елаците-Мед" постига две неща – удължен е животът на предприятието с 25 години и са инвестирани 1,7 милиарда лева в нови технологии, в оборудване, в екология.

Той благодари на ветераните и всички служители от "Елаците-Мед" за техния професионализъм и всеотдайност.

Концесията приключва през 2031 г., но ние ще удължим живота на това предприятие до 2041 г. и работим по този проект, за да могат бъдещите поколения да имат достойни професии, с които да се гордеят, да се обучават и да имат добър живот и среда, отбеляза проф. дтн инж. Вутов.

Той добави, че компанията продължава да инвестира в иновации и екология и всяка година плаща 110 милиона данъци и социални осигуровки.

Областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска поздрави ръководството на "Елаците-Мед" за направените инвестиции в Софийска област, които са в размер на 1,5 милиарда лева.

"Ден на миньора - това е индустрия, която има минало, настояще и бъдеще", посочи тя.

Владимир Александров каза, че посланието му е свързано с откриването на първия учебен ден на Минно-геоложкия университет, по време на което всички са пожелали успех на студентите. По думите му специалностите свързани с минния бранш са защитени и на това трябва да се обърне внимание.

Драгомир Драганов поздрави и благодари на всички, които са уважили празника на "Елаците-мед". По думите му предприятието е минало през тежки години, но благодарение на всички служители и на техния професионализъм е станало иновативно и ще гарантира дългосрочна заетост.

"Имам честта на нося ореола, че съм почетен гражданин на Етрополе", каза Христо Стоичков. "Когато дойдох за първи път преди 20 години в този град, казах, че тук ще направя школа, че искам от този град да тръгнат футболисти, които да извървят и моя път. Горд съм, че от тази школа са тръгнали много футболисти, които са играли в А групата", добави той.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира, че минната промишленост е моделът на социалния диалог в България. "Той е изстрадан през годините, но е работещ и дава сигурност на работниците и просперитет на предприятията", отбеляза той.

Водосветът беше отслужен от Ловчанския митрополит Гавриил.

Празникът започна и завърши с изпълнения на самодейни фолклорни състави и музикални формации.