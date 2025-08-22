С тържествен водосвет и концерт „Елаците-Мед“ отбеляза 50 години от създаването си и Деня на миньора в село Мирково

С тържествен водосвет и концерт „Елаците-Мед“ чества 50 години от създаването си, 25 години от присъединяването към група „Геотехмин“ и Деня на миньора в село Мирково.

Сред гостите на празника бяха заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, кметът на община Мирково Цветанка Йотина, представители на държавни институции, политически сили, синдикати, бизнес организации.

Управителят на „Геотехмин“ ООД и председател на Надзорния съвет на „Елаците-Мед“ проф. дтн инж. Цоло Вутов благодари на ветераните и всички служители за тяхната лоялност и всеотдайност. „Днес отдаваме почит към миналото, но погледът ни е насочен към бъдещето. Работим по проекти за продължение на дейността на компанията до 2041 година. Честити 50 години иновации и растеж, нека празнуваме заедно и да гледаме напред с увереност“, каза още в приветствието си Цоло Вутов.

Заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов подчерта, че компанията има съществен принос за икономическото развитие на страната и връчи поздравителен адрес от министъра на енергетиката Жечо Станков.

Областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска поздрави ръководството и служителите, като отбеляза, че приносът на „Елаците-Мед“ и „Геотехмин“ е ключов за развитието на региона.

Кметът на община Мирково Цветанка Йотина връчи почетни плакети на ръководителите на проф. Цоло Вутов и на изпълнителния директор на „Елаците-Мед“ инж. Драгомир Драганов. По думите ѝ „когато бизнесът и общините вървят ръка за ръка, нещата винаги се получават."

Тържествата продължиха с изпълнения на фолклорни състави и музикални формации.