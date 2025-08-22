Минната компания "Елаците-Мед" отбелязва 50 години от създаването си

Високотехнологичната минна компания "Елаците-Мед" АД отбелязва 50 години от създаването си и 25 години от присъединяването си към групата "Геотехмин", съобщиха от предприятието.

Събитието ще се състои в спортния комплекс в село Мирково от 17:00 часа и е посветено и на професионалния празник на бранша - Деня на миньора.

Преди дни "Елаците-Мед" получи отличие за безопасност и здраве при работа и за постигнат нулев трудов травматизъм на церемонията на годишните награди на Българската минно-геоложка камара по повод празника.