Увеличават цените на билетите за градския транспорт и такситата в Истанбул с 30 процента

Общинският съвет на Истанбулската голяма община днес прие с мнозинство решение за увеличаване на цените на билетите за градския транспорт, такситата и училищните автобуси в града с 30 на сто, считано от 15 септември, предаде Анадолската агенция.

От понеделник цената на еднократните билети на наземния транспорт се увеличава от 27 на 35 турски лири (0,72 евро), а цената на абонаментните карти за ученици и студенти, както и за категориите служители, които ползват намаления в градския транспорт, (т.нар. сини карти) става 2748 лири (56,61 евро), спрямо досегашните 2120 лири.

В морския транспорт цената на билетите по различните маршрути също се увеличава – съответно по маршрута Юскюдар – Еминьоню от 34,20 лири на 44,33 лири (0,91 евро), по маршрутите Кадъкьой – Еминьоню и Кадъкьой – Бешикташ от 38,11 лири на 49,40 лири (1,02 евро) и по маршрута Бостанджъ – Адалар от 100,45 лири на 130,22 лири (2,68 евро).

Увеличения се предвиждат и в тарифите на такситата, училищните автобуси и микробусите в града, като тарифата на таксиметровите шофьори става 36,30 лири (0,75 евро) от досегашните 28 лири на километър, а тарифата на училищните автобуси достига 3376 лири (69,55 евро) за километър спрямо досегашните 2605 лири.

Предложението не беше подкрепено от представителите на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) с аргумента, че на 15 януари т.г. вече е направено увеличение на цените с 35 процента, отбелязва още Анадолската агенция.