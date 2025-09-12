Реакции в Косово, след като САЩ обявиха, че преустановяват стратегическия диалог със страната за неопределено време

Държавни и политически лидери в Косово излязоха с реакции, след като по-рано днес САЩ обявиха, че преустановяват стратегическия диалог със страната за неопределено време, съобщават косовските медии.

От посолството на САЩ в Прищина написаха в публикация в "Екс", че Съединените щати преустановяват за неопределено време планирания стратегически диалог с Косово поради опасения относно действията на правителството в оставка в Прищина, които са увеличили напрежението и нестабилността и са ограничили способността на САЩ да работят продуктивно с Косово по съвместните приоритети.

Като причина за това те посочиха "последните действия и изявления на министър-председателя в оставка (Албин) Курти", които са поставили "под въпрос напредъка, постиган дълги години", но не дадоха повече подробности.

Стратегическият диалог е процес, който Държавният департамент на САЩ в повечето случаи развива с различни държави по света с цел развиване на двустранните отношения, отбелязва косовският вестник "Коха диторе". Този процес включва дискусии на високо равнище между двете страни, които се провеждат или във Вашингтон, или в съответната държава по широк кръг от теми като отбрана, сигурност, околна среда, енергетика, икономическо сътрудничество и др.

Косовският президент Вьоса Османи изрази съжаление и дълбоко безпокойство от решението за преустановявянето на стратегическия диалог на САЩ с Косово, пише вестникът. В изявление тя каза, че Република Косово е изградена върху основите на неразрушимото приятелство със САЩ.

"Косовските граждани знаят, че свободата им е станала реалност и благодарение на решителната помощ на САЩ и че без това историческо приятелство не бихме стигнали никога там, където сме днес. Президентът на Република Косово ще продължи да работи тясно със Съединените щати във всички области от общ интерес: укрепване на мира и стабилността в региона, по-нататъшно демократизиране на страната ни, изграждане на евроатлантическо бъдеще, както и продължаваща защита на суверенитета, териториалната цялост и конституционния ред на Република Косово", се посочва в изявлението на косовския президент.

Тя допълни, че сигурността на Косово е свързана с подкрепата на САЩ и призова всеки да "приеме с максимална сериозност и отговорност съхраняването на този свещен съюз".

Османи заяви още, че ще се ангажира с възобновяването на този диалог възможно най-скоро, защото партньорството на Косово със САЩ е "не само гаранция за настоящето, а и най-сигурният компас към бъдещето".

От косовското правителство също реагираха на новината за преустановяването на стратегическия диалог. Правителственият говорител Пърпарим Крюезиу, цитиран от косовския вестник, подчерта, че отношенията между Косово и САЩ остават стабилни и че Косово остава най-сериозният партньор на Съединените щати за стабилност и мир в региона.

В публикация във "Фейсбук" той заяви, че настоящото косовско правителство е първото, изпълнило пълния си четиригодишен мандат от обявяването на независимостта на страната от Сърбия през 2008 г. Той допълни, че правителството е допринесло за институционалната стабилност и социалното и икономическото развитие на страната въпреки глобалните предизвикателства като пандемията от КОВИД-19, енергийната криза и войната в Украйна.

Той допълни, че действията на изпълнителната власт винаги са били законни и конституционни, като целта им е била да се премахнат източниците на нестабилност и да се укрепи върховенството на закона, особено в северната част на Косово.

Крюезиу подчерта, че Косово е деполитизирало интеграцията на сръбската общност, като е защитило гражданите от незаконните структури на Сърбия и е предложило конкретни мерки като заетост и валидиране на дипломите от Университета в Митровица (Северно Косово).

В Косово има общини, публични компании и предприятия, детски градини, начални и средни училища и обществени университети, които се финансират пряко от правителството на Сърбия и които се намират в градовете и населените места, където живее сръбската общност. Според косовското законодателство тези институции са незаконни, а Прищина ги нарича "паралелни институции".

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

Както САЩ, така и ЕС критикуваха редица действия на косовското правителство, свързани със Северно Косово, което е населено предимно със сърби. Това, което косовските власти наричат „разпростиране на суверенитета“ и върховенство на закона в цялата страна, често е наричано от ЕС и САЩ „едностранни и некоординирани действия“.

В края на публикацията си Крюезиу изрази благодарност за приноса на САЩ към Косово. "Приветстваме и критиките. Когато са конкретни, се опитваме максимално да подобрим и да коригираме стъпките и действията си", написа той.

Председателят на десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) Рамуш Харадинай реагира на днешната новина за преустановяването на стратегическия диалог, като заяви, че Косово преживява най-тъмните дни от историята си, пише вестник "Коха диторе". Той допълни, че отдавна е предупреждавал за "безотговорното и деструктивно поведение на Курти и неговото правителство".

Лидерът на дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) Мемли Красничи, цитиран от същото издание, призова в изявление прозападните партии в Косово да се обединят и да дадат на страната едно "отговорно правителство". Той заяви, че това "тежко развитие е пряка последица от непремерените действия на правителството в оставка и премиера в оставка Албин Курти".

Красничи припомни, че Косово е и под европейски санкции, и че с решението на САЩ, обявено днес, "страната се плъзга в опасна посока поради безотговорно правителство". Според ДПК преустановяването на стратегическия диалог пряко уврежда отношенията с основния съюзник на Косово и поставя под въпрос международния авторитет на държавата.

ЕС наложи на Косово през юни 2023 г. заради ескалация на напрежението в Северно Косово и продължава да ги държи в сила с аргумента, че Косово не е направило достатъчно за деескалацията на ситуацията в северната част на страната, която е предимно населена със сърби.

Реакция имаше и от Люмир Абдиджику, лидер на дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK). Той определи преустановяването на стратегическия диалог на САЩ с Косово като най-трудния момент в отношенията между двете страни.

„Прекратяването на стратегическия диалог със САЩ представлява най-ниската точка в отношенията на Косово с нашия стратегически и екзистенциален съюзник; като независима и суверенна държава“, написа Абдиджику във "Фейсбук", цитиран от "Коха диторе".

Той призова косовските граждани да се обединят, като подчерта, че е време "политическата лудост" да бъде спряна и Косово да бъде върнато по евроатлантическия си път.