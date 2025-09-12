Удари първият звънец в българското неделно училище “Йордан Йовков” в Букурещ

Първият училищен звънец удари в българското неделно училище “Йордан Йовков” към посолството на страната ни в Букурещ. Тържеството по случай началото на новата учебна година започна с химните на България, Румъния и Европейския съюз. Последва молитва за успешна учебна година, произнесена от протойерей Кирил Синев – представител на българската православна църква в Румъния.

„Идвайки насам, си мислех за едни дивни слова на Свети цар и пророк Давид в 126-я псалм, в който той казва: „Ако Господ не съзида къщата, напразно се трудят строителите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражата“. Затова и ние се събираме тук да прочетем тази обща молитва. Тъй като Господ ни уверява, че там, където сме се събрали двама или трима в негово, Христово име, той е между нас. И каквото поискаме в молитва, гласи Словото Божие, да вярваме, че ще ни бъде дадено“, каза той.

Последва поздравителен адрес от министъра на външните работи на България Георг Георгиев, прочетен от Огнян Илиев – първи секретар в Посолството ни в Букурещ.

„Уважаеми учители, вашата всеотдайност е вдъхновение не само за учениците, но и за всички нас. Вие сте пример за истинска отдаденост и любов към българското. Скъпи деца, гордеем се с вас. Всеки урок, всяка дума, научена на български, е крачка към това да не забравяте кои сте и откъде идвате. Скъпи родители, благодарим ви, че пазите връзката с България жива. Вашата подкрепа е незаменима. Като министър на външните работи ще продължа да подкрепям дейността на българските неделни училища по света. Защото вярвам, че нашата най-силна връзка с бъдещето минава именно през знанието, паметта и принадлежността. Пожелавам ви здрава, вдъхновяваща и успешна учебна година“, се посочва в документа.

Своите пожелания за здраве и нови предизвикателства на учениците предаде и кметът на Габрово Таня Христова, която бе сред официалните гости на събитието.

„Огромно удоволствие е да усетя българския дух, българския стремеж към знание, към откривателство и силата на спомоществователството, което тук обществото показва, за да може това, което вие правите, да бъде истински заряд за бъдещото поколение“, обърна се тя към учителите, родителите и учениците.

По време на речта си Таня Христова разказа и за инициативата „Приеми ми на село“, която свързва децата от Община Габрово и тези от българските училища в Румъния. Тя представи на публиката и двигателя на проекта – Габриела Йосифова – управител на Превантивно-информационен център в Габрово. „Нейна е заслугата инициативата да излиза извън границите на България“, подчерта Таня Христова.

На свой ред Габриела Йосифова подари колаж със снимки от тазгодишното издание „Приеми ме на село“, в което участваха деца от българското неделно училище „Йордан Йовков“ и от българското неделно училище „Трите чешми“ в Извоареле.

Подаръци поднесе и Цветослав Димитров – директор на Дирекция „Образование и култура“ в Община Русе. От името на кмета на града Пенчо Милков той пожела здраве, радост и успехи при усвояването на знанията. „Още при влизането на входа видях кътче от България. Виждам и хубави класни стаи. Виждам всички предпоставки за една успешна учебна година“, сподели той.

Посланикът на България в Румъния Радко Влайков сподели за поредните подобрения, които са били направени по материалната база на училището и които предстоят в двора на учебното заведение. Той пожела на добър час на учениците. „Всеки следващ път виждам повече и повече емоция, повече желание на децата да дойдат. Надявам се тази учебна година да бъде много успешна и да я закрием по най-достойния начин с отлични резултати и с едни пораснали, прекрасни, възпитани българчета“, каза дипломатът.

В края на официалната част на тържеството ръководителят по учебната дейност в българското неделно училище "Йордан Йовков" Надежда Кула удари първия звънец. Всеки един от учениците получи подарък раница. Последва забавна програма с много игри и лакомства.