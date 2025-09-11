Стачка блокира Кипър за три часа днес с искания за индексация на трудовите възнаграждения

Общо 13 синдикални организации обявиха днес тричасова обща стачка в Кипър с искане за пълно възстановяване на механизма за индексация на трудовите възнаграждения според инфлацията, съобщава кипърското издание „Филелефтерос“.

Тричасовата стачка ще бъде в интервала от 11 до 14 ч. местно (и българско време), като за 12 ч. на обяд са планирани и демонстрации в основните градове на контролираната от правителството част на страната – Никозия, Лимасол, Ларнака, Паралимни и Пафос.

Очаква се стачката да засегне около 50 полета от международните летища в Ларнака и Пафос. Съобщава се за отменени полети до Кувейт, Доха, Дубай и Малта.

Родителите ще трябва да вземат децата си от училищата в 11 ч.

Доболничните звена в болниците също ще спрат работа в периода на стачката.

Компанията „Кипърски обществен транспорт“ обяви, че изпълнението на курсовете по маршрутите на автобусите също ще бъде засегнато и призова пътниците да го имат предвид.

Повод за стачката е несъгласието на профсъюзите с позицията на работодателите, които настояват за промени в условията за отпускане на индексациите на възнагражденията, които според синдикатите на практика разрушават системата.