Властите във Франция очакват стотици хиляди французи да участват в общонационална стачка

Протестираща държи плакат, на който пише "Стачка", по време на демонстрация на движението "Блокирайте всичко" в град Лил, Северна Франция, 10 септември 2025 година. Снимка: AP/Jean-Francois Badias
Париж,  
18.09.2025 10:56
Властите във Франция очакват стотици хиляди французи да излязат по улиците днес, за да участват в общонационална стачка срещу плановете на правителството за строги икономии, предаде ДПА.

Очакванията са между 700 000 и 800 000 души да участват в протеста.

Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо очаква освен мирни демонстрации да има и опити за саботаж и блокади. Общо 80 000 служители на силите за сигурност са мобилизирани днес.

Стачката вероятно ще предизвика значителни смущения в някои сфери на обществения живот във Франция, посочва ДПА.

Очаква се мнозина учители да стачкуват, както и множество аптеки да бъдат затворени.

Очаква се и да бъдат отменени междуградски и регионални влакове, а в Париж да има значителни проблеми с обществения транспорт.

Летищата обаче се очаква да работят в почти нормален режим, както и да има по-малко смущения в пътуванията на дълги разстояния.

Предложение да бъдат отменени два официални празника е подложено на особено сериозни критики. Новият френски премиер Себастиан Льокорню обяви, че тази част от плана за икономии няма да бъде приложена.

Протестът също така има за цел да окаже натиск върху Льокорню, който обмисля нов бюджет със строги икономии.

