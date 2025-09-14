Подробно търсене

По-малко стачки, но повече участници в трудови спорове в Германия през 2024 г. отчита нов доклад

Бойчо Попов
По-малко стачки, но повече участници в трудови спорове в Германия през 2024 г. отчита нов доклад
По-малко стачки, но повече участници в трудови спорове в Германия през 2024 г. отчита нов доклад
Стачка на едно от летищата на Берлин през март 2025 г. Снимка: AP/Ebrahim Noroozi, архив
Берлин,  
14.09.2025 20:00
 (БТА)

През миналата година в Германия е имало 286 трудови спора – с 26 по-малко, отколкото през 2023 г. Това сочи новият доклад за индустриалните протестни действия на Института за икономически и социални изследвания (WSI) към фондация "Ханс Бьоклер", цитиран от ДПА.

Много от стачките са били свързани с искания за по-високи заплати след високата инфлация, а условията на труд също често са били централна тема. Повечето от тях са били предупредителни стачки, докато неограничените принудителни стачки, предшествани от гласуване, остават изключение в Германия.

В протестни действия през 2024 г. са участвали около 912 000 души – с 55 000 повече спрямо предходната година. Въпреки това броят на загубените работни дни е намалял значително – 946 000 дни спрямо около 1,5 милиона през 2023 г. Според авторите на проучването причината е, че стачките са били средно по-кратки. Масови предупредителни стачки е имало в металургията и електротехническата промишленост, както и при "Фолксваген" (Volkswagen) и в местния обществен транспорт.

Повечето трудови спорове са възникнали на ниво предприятие, фирма или група, а не в рамките на колективното трудово договаряне. От института обясняват това с факта, че през последните години много предприятия са се отказали от колективни трудови договори и синдикатите търсят вътрешнофирмени споразумения.

Не всички стачки са приключили успешно. През пролетта на 2024 г. 180-дневната стачка в предприятието за скрап и рециклиране "Ес Ер Ве Металфлот" (SRW Metalfloat) завърши без подписване на колективен договор. Продължителни трудови спорове се водят и в онлайн търговците на дребно "Амазон" (Amazon) и "Цаландо" (Zalando), където до пробив все още не се е стигнало, отбелязва докладът.

 

/СЛС/

Свързани новини

27.02.2025 10:17

Двудневна стачка на летището в Мюнхен засегна полетите от и до София

Мюнхенското летище обяви, че двудневната стачка (днес и утре -28 февруари), свикана от влиятелния синдикат "Ферди" (Verdi) е принудила авиокомпаниите да отменят около 80 на сто от полетите, предаде Ройтерс. Засегнати са полети от и до София. Вторият
09.12.2024 17:52

Стачкуващи в германските заводи на "Фолксваген" с ултиматум към ръководството на концерна

Работниците и служителите в девет завода на "Фолксваген" (Volkswagen) в Германия днес стачкуваха в продължение на четири часа, предаде "Евронюз". Участниците в трудовите протести обявиха, че ръководството на "Фолксваген" има "един последен шанс" да
09.12.2024 12:52

Ръководството на "Фолксваген" продължава да настоява за съкращаване на разходите въпреки подновените стачки

Ръководството на германския автомобилостроител "Фолксваген" (Volkswagen) продължава да настоява за съкращаване на разходите преди днешните разговори за колективния трудов договор и поредната вълна от стачки срещу плановете за икономии, предаде
02.12.2024 15:15

Работници на "Фолксваген" проведоха двучасови стачки в заводи в Германия срещу предложените съкращения на заплати и затваряне на фабрики

Работници в девет завода в Германия на автомобилната група "Фолксваген" (Volkswagen) проведоха днес двучасови стачки в девет завода в Германия, за да подчертаят несъгласието си с планираните съкращенията на заплатите и затварянето на фабрики, които

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:31 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация