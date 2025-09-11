Подробно търсене

Галя Горнишка
"Боинг" постигна споразумение със синдикат на работниците след стачка в отбранителното подразделение на компанията
Снимка: AP/Lindsey Wasson
Сан Хосе, щата Калифорния,  
11.09.2025 11:42
 (БТА)

Американският самолетостроител "Боинг" (Boeing) е постигнал споразумение със синдиката на работниците след продължила повече от месец стачка в отбранителното подразделение на компанията, съобщи днес Международната асоциация на машиностроителите и аерокосмическите работници (IAM), цитирана от ДПА.

"Петгодишното предварително споразумение включва подобрения в общото увеличение на заплатите и възстановява бонуса при подписване", се посочва в изявление на синдиката. Профсъюзът добави, че членовете му ще имат възможност утре да гласуват споразумението.

Около 3200 служители в отбранителното подразделение на "Боинг" стачкуват от началото на август. Те участват в сглобяването на изтребители, включително "Еф-15" ( F-15) и ракетни системи в щатите Мисури и Илинойс. Компанията нае нови служители през последните седмици, за да поддържа производствените операции.

В края на миналата година стачка на десетки хиляди работници спря производството на най-продавания модел на "Боинг" - 737, както и самолета за дълги полети 777 за около два месеца. Служителите приеха през ноември предложението на компанията за увеличение с 38 на сто на заплатите в рамките на четири години.

"Боинг" се сблъска с редица предизвикателства през последните години. Отбранителното ѝ подразделение се бори със забавяния и превишаване на разходите.

/ИЦ/

Към 12:13 на 11.09.2025

