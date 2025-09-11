Центърът за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в Шумен организира Ден на отворените врати на 12 септември, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Събитието ще продължи от 10:00 до 16:00 ч. в сградата на центъра на ул. „Цар Освободител“ №104. От 10:30 ч. посетителите ще могат да се включат в урок по брайлово писмо, а в 13:00 ч. – в урок по информационни технологии, в рамките на който ще се покаже как незрящите работят с компютър и смартфон чрез т. нар. говорещ софтуер.

В програмата са включени работилници, демонстрации, арттерапия и други дейности. Потребителите на услугата са изработили сувенири, чрез които гражданите ще могат да подкрепят дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания. Предвидена е и демонстрация на помощни технически средства, предназначени за хора със зрителни затруднения.

Повече информация е налична във фейсбук страницата на организаторите.

Както БТА съобщи, Центърът за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в Шумен отбеляза през октомври 2024 г. Международния ден на белия бастун. Служителите демонстрираха различни помощни и техническите средства в полза на незрящите граждани в рамките на Деня на отворените врати на институцията. Капацитетът на институцията за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в Шумен е 25 души, посещават го 48, екипът, който работи с тях, е от петима специалисти, съобщи на 15 октомври миналата година Миглена Пенкова, социален работник в центъра.