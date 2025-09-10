„Свободна Европа”: Журналистиката в Северна Македония е под натиск – ниски заплати, слаба защита и ерозирало доверие

Негативното отношение на някои политици към журналистите, политическият натиск, икономическата несигурност, празнини в законите и наличието на дезинформация са част от причините за намаленото обществено доверие в медиите в Република Северна Македония, се посочва в заключението на доклада „В сянката на медийната свобода“, пише редакцията на радио „Свободна Европа” в страната.

Медиите в Северна Македония не могат да са финансово стабилни самостоятелно, основно разследващите медии се сблъскват с финансови проблеми, заплатите на журналистите са под средните в страната, а професионалните стандарти често се заобикалят чрез обявяване на дезинформация от водещите медии. Това са едни от предизвикателствата, пред които са изправени медиите в Северна Македония, заключава докладът „В сянката на медийната свобода в Северна Македония“, изготвен от автори от фондация "Метаморфозис" и медийната организация за свобода на медиите в Югоизточна Европа OBC Transeuropa (Osservatio Balcani e Caucaso Transeuropa – OBCT).

В доклада се подчертава, че медийният плурализъм е ключово предизвикателство, защото въпреки големия брой медии в страната има огромно разделение на медийния пазар, което води до финансови затруднения и проблеми при поддържането на професионализъм и устойчивост на натиск. Освен това държавното финансиране играе все по-голяма роля в медиите и поражда сериозни опасения за независимостта им, особено по време на предизборни кампании.

„Освен това имаме и тази конкретна разпоредба в избирателния кодекс, където при миналите избори около 10 милиона евро са влезли в медиите. Тези пари идват от гражданите, но разпределението се извършва от политическите партии. (...) тези пари се разпределят според волята на политическите партии, нещо, което експертите редовно критикуват, защото води до клиентелизъм на вече отслабените медии. Да не забравяме известния „Член 102“, който отваря вратата на държавата да финансира определени медии за конкретна цел“, казва един от авторите на доклада, Зоран Ричлиев, цитиран от изданието.

Пред проблеми заради постоянен политически натиск и финансова нестабилност е поставена и обществената радио и телевизия в държавата (МРТ), което подкопава способността ѝ да предоставя безпристрастни програми в обществен интерес, отбелязва "Свободна Европа".

„Недостатъчното финансиране води до ниски заплати, лоши условия на труд, ограничен професионализъм и програма, която е сведена предимно до основни репортажи без критичен анализ и без разнообразно съдържание“, се казва в доклада.

Слабо развитият местен и регионален медиен пазар, съчетан с липсата на отразяване на регионални теми от националната телевизия, радиото и онлайн медиите, представлява сериозна заплаха за медийния плурализъм. Последният доклад на Независимия съюз на медийните работници показва, че има определени територии в страната, в които гражданите нямат достъп до местна информация. Те могат да бъдат информирани само от националните и регионалните медии, но не и за местните проблеми.

В доклада се посочват и някои минимални положителни стъпки, предприети през последните години, като подобряване на безопасността на журналистите, както и някои законови промени, които обхващат онлайн медиите и които според авторите на доклада няма да бъдат въведени скоро.

Според доклада намаленият брой студенти, изучаващи журналистика, е един от показателите за лошата медийна ситуация, но и за бъдещето на журналистиката.

„Миналата година имаше осем студенти, тази година – записани пет, това е десет пъти по-малко, отколкото когато аз бях студент. За съжаление, това е ситуацията, в която се намираме – тя представя журналистиката като нежелана професия, ниско заплащане, несигурност“, казва един от авторите на доклада Горан Ризаов, цитиран от "Свободна Европа”.