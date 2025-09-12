Северна Македония се подготвя за местните избори

Управляващите от ВМРО-ДПМНЕ подписаха коалиционно споразумение за участие в местните избори в Република Северна Македония. В изявлението си след подписването председателят на партията Християн Мицкоски посочи, че в коалицията „Твоята Македония” са включени 25 партии, а общата платформа, която предполагат, осигурява бъдеще и прогрес на страната.

В полунощ на 13 септември изтича срокът за представяне на листите с кандидатите за общински съветници и кандидатурите за кмет на населените места в Република Северна Македония за местните избори в страната, а в тази нощ изтече и срокът за проверката на избирателните списъци.

На местните избори, насрочени за 19 октомври с балотаж за избори на кметове на 2 ноември, гражданите на Северна Македония ще гласуват за кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие, като избирателните секции са общо 3480.

До този момент официално номинираните кандидати за кмет на столицата на Северна Македония - Скопие са девет. Осем са кандидатите за кмет, издигнати от политически партии и един е издигнат за независим кандидат за кмет. До края на обявения срок за регистрация се очакват още кандидати за кмет на Скопие, основно издигнати от граждански организации.

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ номинира настоящия кмет на община Кисела вода Орце Георгиевски, опозиционният СДСМ предложи за кандидат-кмет на Скопие зам.-председателя на партията и бивш министър на околната среда Кая Шукова, „Левица”- депутата Амар Мецинович, коалиционният партньор на ВМРО-ДПМНЕ, коалиция от албански партии ВЛЕН издигна Башким Бакиу, директор на Дирекцията за общи услуги в Университетския клиничен център в Скопие, опозиционният Национален алианс за интеграция, воден от ДСИ, издигна кандидатурата на депутата и председател на партията „Народно движение“ Скендер Реджепи, а вчера от партията ГРОМ издигнаха Александър Траяновски, който е два мандата общински съветник в Скопие. Свои кандидати за кмет издигнаха и от ТМРО, а освен предварително обявената кандидатура на Горан Марковски, предложен от гражданската платформа „Независими заедно“, подписи се събират и за още петима независими кандидати.

Решение на Конституционния съд, който отмени промени в избирателния кодекс, постави гражданските сдружения в деликатна ситуация да не са наясно с колко подписа могат да внесат свои листи за общински съветници. Въпреки решението на Държавната избирателна комисия необходимите подписи да са поне два, те започнаха да събират подкрепа, отново чрез подписи, за образуване на партии, което да им осигури безпроблемно участие в местния вот. Кандидатурите за кмет и листите, според изборния кодекс, се потвърждават от Държавната избирателна комисия 30 дни преди изборите.

Официалната предизборна кампания започва на 29 септември, въпреки че вече обявените кандидати на големите политически партии отдавна представят на терен предизборните си програми.

Според изчисления на Държавната избирателна комисия, местните избори в Северна Македония ще струват около 10 милиона евро, като две трети от сумата е предназначена за медии и платена политическа реклама.

Регулацията в страната за предизборния период включва строги правила за медийно участие, както и забрана за назначения, отделяне на средства и старт на проекти вън от предварително обявените бюджетни разходи за заплати и пенсии.