Подробно търсене

Северна Македония се подготвя за местните избори

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Северна Македония се подготвя за местните избори
Северна Македония се подготвя за местните избори
Снимка: Владислав Тентов, БТА/ архив
Скопие,  
12.09.2025 14:09
 (БТА)

Управляващите от ВМРО-ДПМНЕ подписаха коалиционно споразумение за участие в местните избори в Република Северна Македония. В изявлението си след подписването председателят на партията Християн Мицкоски посочи, че в коалицията „Твоята Македония” са включени 25 партии, а общата платформа, която предполагат, осигурява бъдеще и прогрес на страната. 

В полунощ на 13 септември изтича срокът за представяне на листите с кандидатите за общински съветници и кандидатурите за кмет на населените места в Република Северна Македония за местните избори в страната, а в тази нощ изтече и срокът за проверката на избирателните списъци. 

На местните избори, насрочени за 19 октомври с балотаж за избори на кметове на 2 ноември, гражданите на Северна Македония ще гласуват за кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие, като избирателните секции са общо 3480. 

До този момент официално номинираните кандидати за кмет на столицата на Северна Македония - Скопие са девет. Осем са кандидатите за кмет, издигнати от политически партии и един е издигнат за независим кандидат за кмет. До края на обявения срок за регистрация се очакват още кандидати за кмет на Скопие, основно издигнати от граждански организации. 

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ номинира настоящия кмет на община Кисела вода Орце Георгиевски, опозиционният СДСМ предложи за кандидат-кмет на Скопие зам.-председателя на партията и бивш министър на околната среда Кая Шукова, „Левица”- депутата Амар Мецинович, коалиционният партньор на ВМРО-ДПМНЕ, коалиция от албански партии ВЛЕН издигна Башким Бакиу, директор на Дирекцията за общи услуги в Университетския клиничен център в Скопие, опозиционният Национален алианс за интеграция, воден от ДСИ, издигна кандидатурата на депутата и председател на партията „Народно движение“ Скендер Реджепи, а вчера от партията ГРОМ издигнаха Александър Траяновски, който е два мандата общински съветник в Скопие. Свои кандидати за кмет издигнаха и от ТМРО,  а освен предварително обявената кандидатура на Горан Марковски, предложен от гражданската платформа „Независими заедно“, подписи се събират и за още петима независими кандидати. 

Решение на Конституционния съд, който отмени промени в избирателния кодекс, постави гражданските сдружения в деликатна ситуация да не са наясно с колко подписа могат да внесат свои листи за общински съветници. Въпреки решението на Държавната избирателна комисия необходимите подписи да са поне два, те започнаха да събират подкрепа, отново чрез подписи, за образуване на партии, което да им осигури безпроблемно участие в местния вот. Кандидатурите за кмет и листите, според изборния кодекс, се потвърждават от Държавната избирателна комисия 30 дни преди изборите.

Официалната предизборна кампания започва на 29 септември, въпреки че вече обявените кандидати на големите политически партии отдавна представят на терен предизборните си програми.  

Според изчисления на Държавната избирателна комисия, местните избори в Северна Македония ще струват около 10 милиона евро, като две трети от сумата е предназначена за медии и платена политическа реклама.

Регулацията в страната за предизборния период включва строги правила за медийно участие, както и забрана за назначения, отделяне на средства и старт на проекти вън от предварително обявените бюджетни разходи за заплати и пенсии.

/ПК/

Свързани новини

10.09.2025 21:39

„Свободна Европа”: Журналистиката в Северна Македония е под натиск – ниски заплати, слаба защита и ерозирало доверие

Негативното отношение на някои политици към журналистите, политическият натиск, икономическата несигурност, празнини в законите и наличието на дезинформация са част от причините за намаленото обществено доверие в медиите в Република Северна
24.07.2025 17:48

Граждански организации в Скопие ще правят партии, за да участват в местните избори в Северна Македония през есента

Няколко граждански организации от Скопие - „Шанс за (община) Център“ и „Независими за (община) Карпош - За защита на Карпош“ и „Зелени от (община) Гази Баба“ обявиха, че ще се обединят в обща партийна платформа за предстоящите през есента местни
22.07.2025 15:11

Политическите партии в Северна Македония се готвят за предстоящите местни избори

Датата на предстоящите през есента местни избори в Република Северна Македония ще бъде обявена на 8 август, обяви преди дни председателят на парламента Африм Гаши, но от предишно изявление на премиера Християн Мицкоски стана ясно, че най-вероятната

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:16 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация