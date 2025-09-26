Северна Македония в навечерието на официалния старт на предизборната кампания за местите избори

Държавната избирателна комисия в Северна Македония обяви, че в предстоящите местни избори в страната през октомври право на глас имат общо 1 832 415 избиратели, сред тях - 112 000, които временно работят или пребивават в чужбина, 2162 избиратели, които са в ареста или изтърпяват присъда лишаване от свобода, и 450 избиратели, настанени в домове за възрастни хора.

На днешното си заседание Държавната избирателна комисия финализира избирателния списък. От 3480-те избирателни секции в страната в 132 са се записали по-малко от десет избиратели, поради което гласуването в тях ще се проведе в най-близката избирателна секция.

На тегления преди дни жребий за реда на партиите и коалициите и независимите кандидати, в бюлетината първите девет позиции бяха разпределени между парламентарно представените партии и коалиции, от 10-та до 33-та позиция са за непарламентарните партии и коалиции, а листите с независими кандидати в бюлетината ще присъстват от 34 до 153-та позиция.

Предизборната кампания в страната официално започва в понеделник, но на практика тя отдавна е в ход, а днес на пресконференция пред Конституционния съд от опозиционната партия Левица обявиха, че са единствената политическа сила сред всички парламентарни и извънпарламентарни партии, която е изключена от законовите рекламни пакети за предизборната кампания. Председателят на Левица Димитър Апасиев заяви, че зад решението на Агенцията за аудиовизуални медийни услуги стои лично премиерът Християн Мицкоски.

„Скандалът е още по-голям, защото не само ни се отказват държавни средства (за медийната кампания), които ни се полагат по закон, но дори и да имахме собствени средства, няма да можем да се рекламираме, защото сме оставени напълно настрана, сякаш не съществуваме на политическата сцена”, заяви Апасиев, според когото институциите тълкуват неправилно текстовете в избирателния кодекс, които касаят разпределянето на програмното време за политическа реклама в медиите.

„Това е изкривено тълкуване на чл. 75 от избирателния кодекс, който постановява, че двете най-големи (парламентарни) партии трябва да получават най-много (от медийното време в предизборната кампания), но това не означава, че и двете трябва да получават всичко. Те тълкуват и се вкопчват като слепец в думата „и двете“, а ние се вкопчваме в думата „най-много“, което означава, че е възможно, но не е нужно да получават всичко, защото законът трябва да се адаптира към реалността, а не реалността към закона”, обясни Апасиев.

От Левица призоваха Конституционния съд за спиране на действието на това решение и предупредиха, че ако този проблем не бъде решен, обмислят и завеждане на дело в съда в Страсбург.

Междувременно, според последното телефонно проучване на Института за политически изследвания Скопие, обявени от държавната MРT, в което са анкетирани 1000 респонденти, 28,1 процента от анкетираните са казали, че според тях ВМРО-ДПМНЕ ще получи най-много гласове на изборите, според 8,8 процента това ще бъде Национален алианс за интеграция, с каквото наименование на тези избори се явява коалицията, водена от най-голямата албанска партия ДСИ, за 8,1 процента във вота ще победи коалицията от албански партии, коалиционен партньор в правителството - ВЛЕН, опозиционния СДСМ са посочили 4 процента, Левица - 2,4 процента, а 2,3 процента от избирателите са посочили другия коалиционен партньор в правителството - движението ЗНАМ.

С различни проценти, но в същия ред са отговорили анкетираните и на въпроса „Коя политическа опция според вас би се справила най-добре с проблемите във вашата община?“. За 23,6 процента това е ВМРО-ДПМНЕ, за 9,1 процента - Национален алианс за интеграция, за 9 процента - коалицията ВЛЕН, 4,8 процента са посочили СДСМ, 3,1 процента - Левица и 2,4 процента движението ЗНАМ.