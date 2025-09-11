Подробно търсене

Кремена Младенова
Поискаха временното отстраняване на египетската лекоатлетка Дирибе Велтеджи заради допинг
снимка: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP
Токио,  
11.09.2025 10:00
 (БТА)

Етиопската бегачка на средни разстояния Дирибе Велтеджи може да бъде изключена от участие на Световното първенство в Токио (Яония), след като Отделът за почтеност в леката атлетика (AIU) поиска временното й отстраняване, докато се гледа дело за допинг, пише агенция Reuters.

23-годишната състезателка, която спечели сребро на 1500 метра на последния Световен шампионат в унгарската столица Будапеща преди две години, беше оправдана по обвинение за непредоставяне или отказ да предостави допинг проба от Етиопския антидопингов орган в края на август.

От AIU обжалваха това решение в Спортния арбитражен съд и обявиха, че са поискали Велтеджи да бъде лишена от право да се състезава, докато въпросът не бъде решен.

Искането за временно отстраняване ще бъде разгледано от Спортния арбитражен съд преди събота, когато Дирибе Велтеджи планира да участва в квалификационните серии на 1500 метра при жените на Националния стадион в Токио.

/КМ/

Свързани новини

02.06.2025 09:59

Сидни Маклафлин-Леврон направи впечатляващ дебют на 100 метра с препятствия на турнира Grand Slam по лека атлетика във Филаделфия

Американската четирикратна олимпийска шампионка и световна рекордьорка на 400 метра с препятствия, свикнала да доминира в дисциплината с една обиколка, беше победена само от Акера Нюджънт (Ямайка), която спечели с 11:11 секунди.
06.04.2025 14:33

Британецът Матю Хъдсън-Смит стана първият шампион в новата лекоатлетическа верига Голям шлем в Кингстън след успех на 200 метра

Британецът Матю Хъдсън-Смит стана първият шампион в новата верига Голям шлем в леката атлетика (Grand Slam Track) в групата на дългите спринтове при мъжете, след като спечели надпреварата на 200 метра във втория ден от първия кръг
23.03.2025 16:39

Якоб Ингебригтсен спечели златото в бягането на 1500 метра за мъже и стана вторият мъж в историята с две титли в рамките на едно световното първенство по лека атлетика на закрито

Якоб Ингебригтсен стана едва вторият състезател в историята с две титли в рамките на едно световно първенство на закрито, след като стигна до първото място в бягането на 1500 метра за мъже в Нанцзин, Китай. Норвежецът е също така олимпийски шампион

