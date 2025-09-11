Състезанията по спортно ходене и маратон на Световното първенство по лека атлетика ще започнат по-рано заради високите температури в Токио

Рекордно високи температури и влажност накараха организаторите на Световното първенство по лека атлетика да изместят началните часове на състезанията по спортно ходене и маратон през уикенда с 30 минути до 7:30 часа сутринта местно време в опит да се справят с жегата в Токио, съобщава агенция "Ройтерс".

Подобно на много страни, Япония е засегната от екстремни метеорологични условия тази година, като средните температури в Токио досега през настоящия месец са 33 градуса по Целзий, което е на път да постави рекорд за септември.

Миналия месец над 3300 души са били откарани в болница заради получен топлинен удар в японската столица, според столичната пожарна служба.

"Въпреки че Световното първенство е насрочено за средата на септември, когато се очакваше температурите в Токио да бъдат по-ниски, отколкото през лятото, нивата тази година останаха подобни, като от средата на лятото", се казва в изявление на местния организационен комитет, посочвайки като причина за решението рискове за здравето и безопасността.

Към днешна дата се очакват максимални температури от 31-34°C в Токио през тридневния уикенд, когато първоначално беше планирано състезанията по спортно ходене на 35 км и маратон да започнат в 8:00 часа сутринта. Очаква се влажността в събота да бъде 75%.

За провеждането на маратона по трасето ще бъдат разположени 185 места за хидратация на спортистите, повече от планираното за Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

И на други места по време на Световното първенство, започващо в събота, за противодействие на топлината ще бъдат разположени палатки, изработени от специални охлаждащи платове, за спортисти и посетители около стадиона и мястото за загрявка, информираха организаторите.

Доброволците и персоналът на шампионата на планетата по лека атлетика в японската столица ще бъдат наблюдавани за потенциален топлинен удар с устройства, подобни на часовници, които измерват телесната температура и задействат аларма при опасни нива, докато екипите за първа помощ ще патрулират на трибуните за спешни случаи.