Подробно търсене

Състезанията по спортно ходене и маратон на Световното първенство по лека атлетика ще започнат по-рано заради високите температури в Токио

Кремена Младенова
Състезанията по спортно ходене и маратон на Световното първенство по лека атлетика ще започнат по-рано заради високите температури в Токио
Състезанията по спортно ходене и маратон на Световното първенство по лека атлетика ще започнат по-рано заради високите температури в Токио
снимка: AP Photo/Eugene Hoshiko
Токио,  
11.09.2025 12:01
 (БТА)

Рекордно високи температури и влажност накараха организаторите на Световното първенство по лека атлетика да изместят началните часове на състезанията по спортно ходене и маратон през уикенда с 30 минути до 7:30 часа сутринта местно време в опит да се справят с жегата в Токио, съобщава агенция "Ройтерс".

Подобно на много страни, Япония е засегната от екстремни метеорологични условия тази година, като средните температури в Токио досега през настоящия месец са 33 градуса по Целзий, което е на път да постави рекорд за септември.

Миналия месец над 3300 души са били откарани в болница заради получен топлинен удар в японската столица, според столичната пожарна служба.

"Въпреки че Световното първенство е насрочено за средата на септември, когато се очакваше температурите в Токио да бъдат по-ниски, отколкото през лятото, нивата тази година останаха подобни, като от средата на лятото", се казва в изявление на местния организационен комитет, посочвайки като причина за решението рискове за здравето и безопасността.

Към днешна дата се очакват максимални температури от 31-34°C в Токио през тридневния уикенд, когато първоначално беше планирано състезанията по спортно ходене на 35 км и маратон да започнат в 8:00 часа сутринта. Очаква се влажността в събота да бъде 75%.

За провеждането на маратона по трасето ще бъдат разположени 185 места за хидратация на спортистите, повече от планираното за Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

И на други места по време на Световното първенство, започващо в събота, за противодействие на топлината ще бъдат разположени палатки, изработени от специални охлаждащи платове, за спортисти и посетители около стадиона и мястото за загрявка, информираха организаторите.

Доброволците и персоналът на шампионата на планетата по лека атлетика в японската столица ще бъдат наблюдавани за потенциален топлинен удар с устройства, подобни на часовници, които измерват телесната температура и задействат аларма при опасни нива, докато екипите за първа помощ ще патрулират на трибуните за спешни случаи.

/КМ/

Свързани новини

11.09.2025 11:22

Българската федерация по лека атлетика осигури и премии за Световното първенство по планинско и трейл бягане

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) ще осигури финансови стимули за всички български състезатели и техните треньори, които се класират в топ 12 на Световното първенство по планинско и трейл бягане, което ще се проведе от 25 до 29 септември
11.09.2025 10:00

Поискаха временното отстраняване на египетската лекоатлетка Дирибе Велтеджи заради допинг

Етиопската бегачка на средни разстояния Дирибе Велтеджи може да бъде изключена от участие на Световното първенство в Токио (Япония), след като Отделът за почтеност в леката атлетика (AIU) поиска временното й отстраняване
11.09.2025 09:37

Юсейн Болт предупреди австралийска сензация в спринта, че му предстои труден процес

Юсейн Болт предупреди австралийската ученическа сензация в спринта Гоут Гоут, че превръщането на тийнейджърския талант в световни и олимпийски титли е труден процес, пише агенция "Ройтерс"
10.09.2025 13:35

Олимпийската шампионка Малайка Михамбо не планира да слага край на кариерата си след Световното първенство по лека атлетика в Токио

Германката се завърна на международна сцена на Олимпийските игри в Париж миналата година, когато спечели сребро. Токио има специално място в сърцето ѝ, тъй като там постигна най-големия си успех - олимпийското злато на Игрите през 2020-а.
05.09.2025 11:27

Олимпийската шампионка в овчарския скок Нина Кенеди няма да участва на световното първенство в Токио

Олимпийската шампионка в овчарския скок Нина Кенеди няма да участва на започващото след броени дни световно първенство по лека атлетика в Токио, съобщиха от Австралийската лекоатлетическа федерация
02.09.2025 16:18

България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното първенство по лека атлетика в Токио

Квоти за шампионата в японската столица имат европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков (скок дължина), участникът на три Олимпиади Тихомир Иванов (скок височина), световната шампионка за девойки до 20 години от Кали 2022

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:15 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация