Олимпийската шампионка в овчарския скок Нина Кенеди няма да участва на световното първенство в Токио

Олимпийската шампионка в овчарския скок Нина Кенеди няма да участва на започващото след броени дни световно първенство по лека атлетика в Токио, съобщиха от Австралийската лекоатлетическа федерация.

28-годишната Кенеди, която е и актуалната световна шампионка в тази дисциплина, е с травма в крак. През април тя претърпя операция на бедрото след три разтежения в рамките на шест седмици. Сега нова контузия я кара да пропусне световния шампионат, който стартира на 13 септември.

"Това не са новините, които исках да съобщя. Имам мускулно разтежение от една от последните ми тренировки. Съжалявам, че трябва да се оттегля от световното, но добрата новина е, че контузията не е свързана с мястото, което оперирах", каза самата Кенеди.

През 2023 година тя спечели световната титла в Будапеща с 4,90 метра, а през миналата година в Париж взе олимпийското злато със същия резултат. Нейният личен рекорд е 4,91 метра.