Носни капки срещу алергични реакции могат да помогнат за предотвратяване на КОВИД-19 и обикновена настинка, установи проучване

Намерена е връзка между употребата на антихистаминов назален спрей и по-ниска честота на КОВИД-19 и настинки в клинично изпитване, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикация на германски изследователи в JAMA Internal Medicine.

В проучването са участвали 450 доброволци, които в продължение на 56 дни три пъти дневно са използвали или спрей с азеластин – често прилаган за облекчаване на алергични реакции – или плацебо.

През този период КОВИД-19 е потвърден при 2,2% от участниците, използвали азеластин, срещу 6,7% в плацебо групата.

Освен това при лекуваните със спрея са отчетени по-малко симптоматични случаи на КОВИД-19, по-малко потвърдени инфекции на дихателните пътища, както и по-ниска честота на риновирусни инфекции – най-честата причина за настинка. В групата с азеластин 1,8% са развили риновирусна инфекция, в сравнение с 6,3% в плацебо групата.

„Ако бъде потвърдено с по-нататъшни изследвания, назалният спрей с азеластин може да се превърне в леснодостъпно профилактично средство, допълващо съществуващите мерки за защита, особено при уязвими групи, по време на периоди на висока заболеваемост или преди пътуване,“ заяви проф. Робърт Балс от Медицинския център на Университета на Саарланд, ръководител на клиничното изпитване.