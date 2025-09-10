„Кино под звездите“ събра десетки зрители на площад „20 април“ в Панагюрище

Десетки жители и гости на Панагюрище се събраха тази вечер на площад „20 април“ за прожекцията на филма „Клас ´90“ в рамките на инициативата „Кино под звездите“, организирана от Общината.

Филмът бе представен от актрисата Параскева Джукелова, родом от Панагюрище, която откри събитието и разказа за преживяванията и трудностите при заснемането му.

„Клас ´90“ е български филм от 2024 г. на режисьора Бойко Боянов. В него участват Любомир Нейков, Людмила Митева Даскалова, Роберт Янакиев, Георги Златарев, Катрин Йене, Параскева Джукелова, Биляна Петринска, Надя Конакчиева, Елена Атанасова, Стефка Янорова, Стефан Денолюбов и Юлиан Вергов. Лентата ще бъде част от програмата на тазгодишния български филмов фестивал в Рим, който ще се състои между 19 и 22 септември, съобщиха на официалната фейсбук страница на филма.

На 12 септември Джукелова ще се включи и в инициативата „Четенето е модерно“ – кампания на Столична община, организирана със заместник-кмета по социални дейности Надежда Бачева.

Преди дни Община Панагюрище организира и кварталната инициатива улица „Заедно“ по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.