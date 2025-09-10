Подробно търсене

Доволен съм, тридесет и пет минути играхме добър баскетбол, каза за БТА наставникът на Миньор 2015 след втората победа в контролните срещи

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Доволен съм, тридесет и пет минути играхме добър баскетбол, каза за БТА наставникът на Миньор 2015 след втората победа в контролните срещи
Доволен съм, тридесет и пет минути играхме добър баскетбол, каза за БТА наставникът на Миньор 2015 след втората победа в контролните срещи
БТА, Перник (10 септември 2025 г.) На снимката: Контролна среща между Миньор 2015 и Здравлйе ЛесковацСнимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Перник,  
10.09.2025 21:56
 (БТА)

Доволен съм, тридесет и пет минути играхме добър баскетбол, каза за БТА наставникът на Миньор 2015 Ивица Вукотич след втората победа на отбора в контролните срещи. Перничани посрещнаха в зала "Борис Гюдеров" съставa на Здравлйе Лесковац, като успя да се наложи с 98:90.

Той добави, че играчите водят подготовка трета седмица и са уморени. Наложила се е и рокада в отбора, тъй като центърът Михайло Тодорович се раздели с Миньор 2015. Като причина за това той е изтъкнал семейни проблеми. Ивица Вукотич допълни, че Миньор е в търсене на "петица". Алекс Уандие не влезе в игра, защото още се възстановява от контузия. Вукотич даде шанс и игрови минути на юношите, които са картотекирани в мъжкия тим.

Той коментира, че в събота (13 септември) предстои още една проверка срещу Шумен.

/ИГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:26 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация