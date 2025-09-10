Доволен съм, тридесет и пет минути играхме добър баскетбол, каза за БТА наставникът на Миньор 2015 след втората победа в контролните срещи

Доволен съм, тридесет и пет минути играхме добър баскетбол, каза за БТА наставникът на Миньор 2015 Ивица Вукотич след втората победа на отбора в контролните срещи. Перничани посрещнаха в зала "Борис Гюдеров" съставa на Здравлйе Лесковац, като успя да се наложи с 98:90.

Той добави, че играчите водят подготовка трета седмица и са уморени. Наложила се е и рокада в отбора, тъй като центърът Михайло Тодорович се раздели с Миньор 2015. Като причина за това той е изтъкнал семейни проблеми. Ивица Вукотич допълни, че Миньор е в търсене на "петица". Алекс Уандие не влезе в игра, защото още се възстановява от контузия. Вукотич даде шанс и игрови минути на юношите, които са картотекирани в мъжкия тим.

Той коментира, че в събота (13 септември) предстои още една проверка срещу Шумен.