МИНА: Черна гора може да се присъедини към ЕС през 2028 или 2029 г., каза еврокомисарят по разширяването Марта Кос

Черна гора може да се присъедини към ЕС през 2028 или 2029 г., каза европейският комисар по разширяването Марта Кос, добавяйки, че страните кандидатки могат да напреднат само ако постигнат резултати. Това предаде за БТА черногорската агенция КНА.

В интервю за австрийския всекидневник „Клайне Цайтунг“ (Kleine Zeitung) Кос каза, че е възможен нов кръг на разширяване през 2028 или 2029 г. и подчерта, че е важно страните кандидатки да се възползват още преди присъединяването чрез споразумения за роуминг или Единната зона за плащания в евро (SEPA) .

Кос посочи, че разширяването на ЕС сега има съвсем различна динамика, отколкото в предишни години, съобщи регионалната телевизия Ен1 (N1).

„Едната причина е, че това сега е истински приоритет на ЕС, а втората причина е, разбира се, променената геополитическа ситуация, която поставя целия процес в нова перспектива“, обясни Кос.

Тя припомни, че целта на Черна гора е да приключи преговорите до края на следващата година, след което ще последват решенията на правителствените ръководители на ЕС и процесът на ратификация.

„Следователно, за Черна гора присъединяването би било възможно през 2028 или 2029 г., а за Албания – малко по-късно. Но това, разбира се, се основава на заслуги, което означава, че страните кандидатки могат да напреднат само ако постигнат резултати“, каза Кос.

