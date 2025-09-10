Бившият заместник-директор на молдовското разузнаване, обвинен от Румъния в шпионаж в полза на Беларус, остава в ареста

Бившият заместник-директор на Службата за разузнаване и сигурност на Република Молдова (SIS) Александру Балан, който беше задържан по-рано тази седмица в Румъния по обвинения в измяна и шпионаж в полза на Беларус, остава в предварителния арест за 30 дни, реши днес Апелативният съд в Букурещ, предаде Аджерпрес.

Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) уточни вчера, че е задържала "47-годишен обвиняем с двойно румънско и молдовско гражданство, който е разследван за престъплението опит за измяна чрез предаване на секретни държавни информации в продължителна форма".

Той беше задържан в понеделник на летището в западния румънски град Тимишоара след разследване с участието на разузнавателните служби на Румъния, Унгария и Чехия, след което беше отведен за изслушване в Букурещ.

Според прокурорите от DIICOT в периода 2024-2025 г. заподозреният е участвал в "неразрешено издаване към представители на чужда власт – съответно офицери в Комитета за държавна сигурност (КГБ) на Република Беларус, на секретни държавни информации, които са в състояние да застрашат националната сигурност на Румъния".

През последните две години мъжът се е срещал два пъти с представители на КГБ на Беларус, като следователите имат индикации, че срещите са имали за цел предаване на инструкции и извършване на плащания за извършените услуги. И двете срещи са се състояли в унгарската столица Будапеща, става ясно от съобщението на DIICOT.

"Разследването, извършено под егидата на Европейската агенция за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (EUROJUST), се е ползвало с подкрепата на разузнавателните служби на Румъния, Унгария и Чехия, както и с подкрепата на прокурори от Унгария, Чехия и Република Молдова", се отбелязва още в съобщението, публикувано в понеделник.

Александру Балан е бил заместник-директор на Службата за разузнаване и сигурност на Република Молдова в периода 2016-2018 г., отбелязват румънските медии.

Според Евронюз Румъния мъжът е бил част от беларуска разузнавателна мрежа в процес на изграждане в Европа, която обаче е била разкрита от разузнавателната служба на Чехия.

Вчера Чехия обяви, че ще експулсира беларуски дипломат, обвинен в шпионаж. Чешката контраразузнавателна служба съобщи, че заедно с румънските и унгарските служби е "разбила беларуска разузнавателна мрежа, изградена в Европа".

По-късно и Полша обяви, че е арестувала беларуски шпионин и ще експулсира дипломат, който е подкрепял агресивни действия на Беларус срещу Полша. Полският вътрешен министър Томаш Шемоняк уточни, че арестът е резултат от съвместна операция между Агенцията за вътрешна сигурност на Полша и разузнавателните служби на Чехия, Унгария, Румъния и Молдова.

Румънският президент Никушор Дан заяви днес по повод задържането на предполагаемия шпионин, че "има много хора, за които има мерки за контрашпионаж", но решението за публичното обявяване на подобни информации се взема само когато обстоятелствата позволяват това, предаде Аджерпрес.

По думите му "само един от 90" подобни случая стават обществено достояние.

В отговор на журналистически въпрос той добави, че не може да даде повече подробности по този случай.

"Има информации, които имам, но тъй като е въпрос на сигурност и понеже разследването е в ход, не мога да ви кажа повече от това, което вече е оповестено, тоест, че имаше сътрудничество с нашите партньори", посочи Дан.

Първа реакция по темата дойде днес и от страна на Кишинев, отбелязва телевизия Диджи 24, която се позовава на молдовски медии.

По време на изявление пред медиите говорителят на молдовското правителство Даниел Вода беше попитан дали Кишинев е започнал паралелно разследване и каква е позицията на кабинета във връзка с факта, че "високопоставен официален представител се е оказал шпионин в полза на други държави".

"От страна на правителството на Република Молдова посланието е ясно и категорично: всеки акт на предателство към родината и издаване на тайна трябва да получи съответното съдебно изясняване. Не мога да говоря от името на други институции, които предстои да разследват подробностите по това дело и ще го направят", заяви правителственият говорител.

"Ще продължим усилията за идентифициране на подобни лица, които саботират и работят в интерес на други държави, а не на Република Молдова. Това е вече започнал процес и в бъдеще ще положим всички усилия за това онези, които предават интересите на Република Молдова, да отговарят съгласно законодателството на нашата страна", допълни Вода.

Той добави, че молдовският премиер Дорин Речан следи с внимание този случай "с широк отзвук не само за Република Молдова или Румъния, но и в регионален план". "Случаят се разглежда от румънската страна. Това означава, че властите в Република Молдова предстои да си сътрудничат много тясно с колегите си от Румъния", отбеляза още говорителят.

От своя страна румънският министър на правосъдието Раду Маринеску заяви, че телевизия Антена 3 Си Ен Ен вчера, че за момента не стои въпросът за възможна екстрадиция в Молдова на заподозрения, не само защото той има и румънско гражданство, а и защото делото срещу него е от компетенцията на румънските съдебни органи, тъй като се отнася за престъпления, засягащи стратегическите интереси на Румъния.

"Това е случай с особена тежест, това е ситуация, която очевидно е била в състояние да причини сериозна уязвимост на стратегическите интереси на Румъния и поздравявам разузнавателните и съдебни органи за това, че са постигнали този успех да го разкрият и подложат на съдебни процедури (...) Това е резултат и от едно международно съдебно сътрудничество", изтъкна министърът.