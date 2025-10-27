Една от основните цели на МИР е да стимулира академичната общност и индустрията за резултати в областта на космическите изследвания, заяви зам.-министър Георги Ангелов по време на форум

Заместник-министърът на иновациите и растежа Георги Ангелов откри шестия национален форум за съвременни космически изследвания, който се провежда в зала The Venue на София Тех Парк и ще продължи до 29 октомври. Форумът се организира от клон "Космос" към Съюза на физиците в България и Института по астрономия към Българската академия на науките (БАН), под патронажа на Министерството на иновациите и растежа (МИР).

"Радвам се да открия шестото издание на форума. Както и през предходните години, ние активно участваме в тези инициативи, особено свързани с космоса. Нашето министерство отговаря за космоса, отбраната и редица иновации, включително свързани с енергетиката", заяви Ангелов в приветствието си към участниците.

Той подчерта, че една от основните цели на министерството е да стимулира академичната общност и индустрията да постигат резултати в областта на космическите изследвания. Заместник-министърът припомни, че България е член на Европейската космическа агенция (ЕКА), както и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA).

"В момента е отворена програма за проекти на Европейската космическа агенция, по която България като сътрудничеща държава може да кандидатства. Срокът все още не е изтекъл – намираме се в последните седмици на октомври, така че имаме поне още три-четири седмици за подаване на предложения," посочи Ангелов.

Заместник-министърът напомни, че България е асоциирана към ЕКА от 2015 г., като това партньорство представлява важен инструмент за подкрепа на научни и иновационни проекти. "Обикновено сме насочени към добре познатите европейски програми като тези на Европейската комисия, програмата ‘Хоризонт Европа’, както и към националните научни конкурси, но ЕКА предлага още един канал за развитие," отбеляза той.

Той допълни, че от следващата година ще стартира новата Национална програма за научни изследвания и иновации, в която секторът "Космос" е сред приоритетите, а по нея също ще могат да се подават проекти, свързани с космическите технологии и изследвания.

"Искам да ви призова да бъдете по-активни и да не пренебрегвате тези възможности. България вече има запазен ресурс в рамките на своето членство в ЕКА, но интересът от страна на националната научна общност все още е нисък. Възможно е да се кандидатства – има средства и отворени възможности", допълни Ангелов.

Предвижда се на форума да вземат участие водещи български технологични компании, които ще представят своите постижения в различни сфери на космическата индустрия, а млади учени и докторанти да представят резултатите от изследванията си в областта. Във форума ще участват и представители на Европейския иновационен съвет.

Представени ще бъдат постиженията на Програма "Коперник" за мониторинг и прогноза на моретата и океаните. Ще бъде предоставена информация за космическите мисии на Европейската и Американската космически агенции, както и за новите наблюдения в Белоградчишката астрономична обсерватория и др.