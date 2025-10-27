С церемония новите 136 млади учители в София бяха посрещнати в учителската професия

Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град посрещна днес с официална церемония новопостъпилите през тази учебна година млади учители. Новите 136 млади учители в столицата получиха символичния ключ на знанието, а церемонията се водеше от началника на РУО в София-град д-р Елеонора Лилова в Столичния регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала".

Сред присъстващите бяха Йорданка Фандъкова - народен представител и член на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, кметът на София Васил Терзиев, заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, д-р Ваня Кастрева - началник на РУО в София-град до септември тази година, съветници на министъра на образованието и науката, директори, учители и ученици.

Това е традиционната церемония за посрещане на младите учители в професията, каза д-р Елеонора Лилова и благодари на д-р Ваня Кастрева, че тя е започнала тази церемония. Д-р Лилова разказа как е посрещнала преди години своите първи ученици и пожела на младите учители да бъдат вдъхновени, да не се отказват, "защото колкото повече години имат в учителската професия, толкова по-сладко става". Началникът на РУО в София-град поздрави младите педагози, защото са поели по пътя на учителската професия и им пожела да подготвят децата за живота напред.

Горда съм, че съм учител и винаги съм казвала това, защото учителската професия дава много, тя дава всичко, каза Йорданка Фандъкова. Тя отбеляза, че две неща са много важни и едното от тях е отговорността, която е огромна за учителите. Убедена съм, че вие го съзнавате, защото влизате сами в класната стая срещу чистите погледи на вашите ученици и те ви вярват. Второто нещо е удовлетворението, което идва от това да се работи с чистите души и сърца на децата, отбеляза Фандъкова и пожела на младите учители да изпитат това удовлетворение във всеки етап от своето развитие.

Д-р Ваня Кастрева каза на младите педагози, че учителската професия е професията на вечната младост, защото всяка година ще посрещат следващия випуск и ще водят бъдещето за ръка.

Заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова също отправи приветствие към младите учители и ги поздрави, че се присъединяват към учителската общност в София-град - в училищата и в детските градини в столицата. "Скъпи млади колеги, бъдете подготвени за справяне с предизвикателствата на професията, защото мисля, че няма друга такава професия, която изисква не само служебно време, но и лично - за размисъл, за подготовка за следващия ден, час и клас, които са много различни. Нека да научим децата как да учат и това трябва да го направите вие - скъпи млади колеги, защото всички разчитат на вас - за развитието, за житейското и професионалното, но и на обществено-икономическото развитие на България", с тези думи се обърна към младите учители заместник-министърът на образованието. По думите на д-р Емилия Лазарова учителската професия е най-човешката професия, най-ангажиращата и най-предизвикателната професия, в която можеш да проявиш себе си и може да вложиш творчество.

Кметът на София Васил Терзиев каза, че като е слушал днешните изказвания, като на лента са изплували образите на негови учители, но не на такива, които са го научили на формули по математика и на това какви природни изкопаеми има в България, или коя държава къде се намира, а на учители, които са имали добрина, грижа към всеки ученик. Те ни предадоха не само знания, а ни оформираха и като хора. Тези учители ни научиха на добродетели, на това, че трябва да си честен - в изкарването на оценките и в постигането на резултати в живота, че не трябва да си егоист, а да сме клас и общество, отбеляза кметът Терзиев.

Младите педагози произнесоха и учителската клетва. Водещ на церемонията беше актрисата Елена Петрова.