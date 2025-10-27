Бившият вратар на Реал Мадрид и националния тим на Испания Очотерена почина на 64 години

Бившият вратар на националния тим на Испания и на Реал Мадрид Хосе Мануел Очотерена почина на 64-годишна възраст, предаде ДПА. Очотерена беше част от националния тим на Испания на Световното първенство през 1990, като бе и треньор на вратарите в Ливърпул в щаба на Рафаел Бенитес между 2004 и 2007.

"Реал Мадрид, президентът и бордът на директорите са дълбоко натъжени от смъртта на Хосе Мануел Очотерана, един от нашите легендарни клубни вратари. Реал Мадрид споделя съболезнования и загриженост към семейството, съотборниците и близките му, както и към всички отбори, за които е играл. Нека почива в мир", написаха от Кралския клуб.

По време на шестте сезона в Реал Мадрид до 1988 той печели два пъти Купата на УЕФА, по три пъти шампионска титла и Купа на лигата. Бил е футболист още на Валенсия, Тенерифе, Логронес и Расинг Сантандер, като е бил и треньор на вратарите на Валенсия, преди да премине в екипа на Бенитес в Ливърпул.

Очотерена бе част от щаба на националния отбор на Испания в период от 17 години, през които помогна за спечелването на световната титла от 2010 и два пъти европейска титла (2008 и 2012).