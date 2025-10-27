Подробно търсене

ЕК предоставя близо 14 млн. евро за международно журналистическо сътрудничество

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: БТА
Брюксел,  
27.10.2025 13:47
 (БТА)

Европейската комисия съобщи днес, че предоставя 13,8 милиона евро за международно сътрудничество на журналисти по програмата "Творческа Европа". Целта е европейските медии да бъдат подкрепени пред лицето на различните предизвикателства, включително по отношение на финансовата устойчивост на професионалната журналистика, се отбелязва в съобщението.

Комисията очаква до февруари догодина проекти, които ще бъдат финансирани с до 2,5 милиона евро за срок от две години. Поканата е отворена и към организации, които могат да бъдат посредници при разпределянето на финансиране към местни и регионални медии, обществени медии, разследващи журналисти или медии, специализирани в разпространяването на новини от обществен интерес. 

С пренасочването на читателите към онлайн новинарски източници, оцеляването на традиционните медии е трудно, а по-малките и независими медийни организации са застрашени, отчита ЕК. Според комисията осигуреното финансиране може да помогне за продължаване на работата на медиите, които осигуряват собствена информация и допринасят за медийното разнообразие.

Изграждането на обществена устойчивост, подкрепата за медийната грамотност и помощта за независимата журналистика са част от по-широките усилия на ЕК за овластяване на европейците да вземат информирани решения и да участват активно в демократичните процеси, се допълва в съобщението. 

Миналата седмица комисията съобщи, че предоставя три милиона евро за проекти, свързани с медийната грамотност. Комисията очаква предложения до 11 март догодина, като проектите трябва да предвиждат възможности за подобряване на обществената устойчивост срещу дезинформацията.

21.10.2025 17:07

ЕК осигурява три милиона евро за проекти за подобряване на медийната грамотност

Европейската комисия съобщи, че предоставя три милиона евро за проекти, свързани с медийната грамотност. Комисията очаква предложения до 11 март догодина, като проектите трябва да предвиждат възможности за подобряване на обществената устойчивост
19.05.2025 17:14

Натискът над журналистите и медиите в Европа нараства заради социалните мрежи и навлизането на технологиите, отчитат експерти

Натискът над журналистите и традиционните медии в Европа нараства заради социалните мрежи и навлизането на технологиите, отчетоха експерти пред комисиите на Европейския парламент по култура и образование и по защита на демокрацията.

