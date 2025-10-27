Прокуратурата прецизира обвиненията по делото срещу Благомир Коцев, Николай Стефанов и Йордан Кателиев, каза за БТА адвокат Диляна Агова, защитник на Стефанов.

Тя отбеляза, че при нейния клиент няма някаква съществена промяна в обвинението и добави, че те са по-леки от тези, които са били досега. Прецизирано е, че става дума за престъпно сдружение, а не престъпна група, като това се наказва с лишаване от свобода до шест години. Сдружението е действало от юли 2024 г. до края на май 2025 година. Адвокат Агова обясни, че по нашето законодателство тежко престъпление се води такова, при което се предвижда лишаване от свобода от пет до десет години. Тя добави, че прокуратурата не е изменила мярката на Стефанов, въпреки предявяването на материалите.

Адвокат Агова обясни, че са им предявени всички материали и доказателства по делото и то върви към приключване. Тя отбеляза, че в делото се сочи за народен представител от 51-вото Народно събрание.

На 9 октомври Апелативният съд в София постанови мярка „домашен арест“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, като допреди това те бяха задържани за постоянно в ареста.

На 16 октомври Софийският апелативен съд остави потвърди задържането под старжа за кмета на Варна Благомир Коцев, обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Решението беше взето с особено мнение на един съдия от тричленния състав.