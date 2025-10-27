Ретроспективна изложба по повод 70-ата си годишнина ще подреди художникът Владимир Киров в троянската галерия „Серякова къща“

Ретроспективна изложба по повод 70-ата си годишнина ще подреди Владимир Киров в троянската галерия „Серякова къща“, съобщи за БТА художникът.

Вернисажът е на 12 ноември, с начален час 17:30. В изложбата ще бъдат представени между 50 и 60 творби – живопис и рисунки, разказа Киров.

„Основната тема, върху която работя, е жената и нейните усещания и състояния – меланхолични, радостни, тъжни, нейното ежедневие и мечти, начинът, по който тя гледа на нещата“, разказа той. По думите му през изминалите над пет творчески десетилетия гледната му точка към изкуството се променя много – не само към собствените работи , но и към тези на колегите.

Владимир Киров е роден на 5 ноември 1955 в Ловеч. Завършва Художествената гимназия в Казанлък и специалност „Живопис“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В последствие специализира в същото направление в Санкт Петербург. Изявява се в областта на живописта и миниатюрата, като има 28 самостоятелни изложби в България, Германия, Франция и Великобритания. Участва в десетки международни експозиции, биеналета и конкурси в Швейцария, Испания, Франция, Полша, Великобритания, САЩ и Канада. Носител е на десетки престижни национални и международни отличия.

Владимир Киров е и дългогодишен преподавател в Националната гимназия за приложни изкуства „ Проф. Венко Колев“ в Троян.