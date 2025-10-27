Винисиус за мача с Барселона: „Винаги се опитвам да запазя самообладание, но не винаги е възможно“

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се обърна към феновете след победата с 2:1 над Барселона в 10-ия кръг на Ла Лига. Бразилецът беше заменен в 72-ата минута и публично изрази недоволството си от старши треньора на Шаби Алонсо. Испанският специалист заяви, че ще говори с играча.

„Искам да се обърна към всички свързани с Реал, особено към тези, които дойдоха на „Сантяго Бернабеу“ и ни подкрепяха толкова страстно. Това е Класико и много неща се случват на терена и извън него. Опитваме се да запазим самообладание, но не винаги е възможно. Не искаме да обидим никого: нито младите играчи, нито феновете. Знаем, че когато излизаме на терена, трябва да си вършим работата и точно това направихме“, цитира Bolavip думите на Винисиус.

След мача Реал Мадрид-Барселона на терена избухна сбиване, в което участваха Винисиус и нападателят на Барселона Ламин Ямал.

Реал Мадрид има 27 точки и води в класирането на испанското първенство, докато Барселона е втори с 22 пункта.