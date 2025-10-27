Бебе на девет месеца е в болница в Монтана с фрактура на черепа, случаят се разследва

Бебе на девет месеца е настанено за лечение в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана с фрактура на черепа, по случая се води разследване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за пострадалото бебе е подаден в полицията от Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана към 16:00 ч. вчера. То било донесено там от 27-годишната му майка. Тя обяснила, че детето е паднало от легло и е получило подутина на главата, което я накарало да потърси лекарска помощ. При прегледа лекарите установили, че има фрактура на черепа и подали сигнал в полицията. В момента се изяснява как точно е получена травмата, посочиха от полицейската дирекция. Оттам казаха, че през тази година няма друг подобен случай.