В навечерието на Деня на народните будители великотърновската организация на СБЖ ще връчи за първи път наградата „Показалец“

В навечерието на Деня на народните будители великотърновската организация на Съюза на българските журналисти (СБЖ) ще връчи за първи път наградата „Показалец“, съобщи секретарят на дружеството Кремена Сергева.

Отличието е висок символ на признанието към онези личности от област Велико Търново, които с делата, мисълта и примера си осветяват пътя на обществото. Решението за наградата бе взето на събрание на Дружество № 4 във Велико Търново в началото на този месец. На него присъстваха 16 от 29-те редовни членове на организацията. Трима бяха упълномощили свои колеги да ги представляват.

Наградата "Показалец" носи име, което е едновременно метафора и послание, защото цели да откроява хората, които сочат пътя към доброто, знанието, добродетелта и достойнството. Тя е израз на убеждението, че истинската обществена мисия на журналистиката е да вижда, назовава и показва това, което другите често пропускат. С това отличие членовете на Дружество №4 на СБЖ отдава почит на хора, които са извън журналистическата гилдия – граждани, културни дейци, общественици, учени, просветители.

Първият носител на статуетката, създадена по художествен проект на скулптора Денислав Сираков, ще стане дългогодишният главен уредник и завеждащ отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей Тодорка Недева. В продължение на близо 40 години тя проучва и популяризира културно-историческото наследство на родния си град. Интересите й са насочени към политическото, икономическото и най-вече културното развитие на Велико Търново и региона от Освобождението до наши дни. Нейното верую е, че със своята богата и държавнотворна история Търновград е едно от чудесата на България и като музеен специалист се стреми да разкрива неговото минало така, че да го обичат и да се гордеят с него не само старостоличани, но и всички наши сънародници, а чужденците да пожелаят отново да посетят града на Асеневци, обясни Сергева.

Тодорка Недева е автор на повече от 40 научни публикации, над 3 000 научно-популярни статии и на книгите „Търновските генерали 1878 - 1944” (2008 г.); близначните „Търновски делници 1878 - 1944” и „Търновски празници 1878 - 1944“, (2009 г.), които са наградени на Прегледа на литературната продукция на Велико Търново през 2011 година; „От началото до наши дни. Ловното движение във Великотърновско“ (в съавторство с Милка Денева), (2018 г.); „Търновските кметове 1877 – 2019“, (2019 г.). Авторката с желание откликва на многобройните покани за среща с читатели на своите книги. Сега тя подготвя за печат книга за туристическата хижа на крепостта Царевец, както и история на гр. Дебелец. Мечтае да напише книга с работно заглавие „Историята на Велико Търново в 365 дни“.

Важна част от дейността й като музеен специалист е участието й в реализирането на експозиции. Тя е в екипа на РИМ – Велико Търново, извършил проучвателната, събирателската дейност и подготвил тематико-експозиционния план за откриването на Историческия музей в Полски Тръмбеш. Участва в експонирането на раздела за следосвобожденската история на града. Историческият музей в Полски Тръмбеш отваря врати за посещение на 8 септември 2007 година.

Тодорка Недева участва в екип за обновяването на експозицията в музей „Затвор“, включващо допълване на интериора на килия от 30-те години на ХХ век и експониране на помещението за свиждане и на директорския кабинет. Обновената експозиция е открита на 15 април 2011 година. Участва като член на екипи, или като куратор, в експонирането на над 40 временни изложби от регионален и национален мащаб.

Носителката на отличието е учен и изследовател, който със своя труд и отзивчивост е съдействал на всички медии от региона през годините. Нейните изследвания са допринесли за работата на журналистите, а чрез нас са въздействали на самочувствието на нашите читатели, зрители и слушатели, които са наследници на богато минало, коментира за БТА Мартин Георгиев, председател на Великотърновското дружество на Съюза на българските журналисти и член на Управителния съвет на организацията.

Церемонията за връчването на наградата „Показалец“ ще се състои от 17:00 часа на 30 октомври (четвъртък) в Регионалната библиотека „П.Р.Славейков“ във Велико Търново.