Наличието на стабилност в държавата е важно за безпроблемното въвеждане на еврото, каза вицепремиерът Атанас Зафиров в Кюстендил

Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Кюстендил,  
27.10.2025 13:27
Наличието на стабилност в държавата е важно за безпроблемното въвеждане на еврото в България, каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти в Кюстендил, където участва в информационна среща във връзка с въвеждането на еврото у нас.

По думите на Зафиров, за управлението дебатът за бюджета е по-важен от кадровите въпроси. Той посочи, че най-важното е този бюджет да осигури социална справедливост, достойно възнаграждение на трудовите хора, компенсация на евентуални инфлационни процеси, съпътстващи процеса по въвеждане на еврото, както и борба с демографската криза.

