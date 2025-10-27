Наличието на стабилност в държавата е важно за безпроблемното въвеждане на еврото, каза вицепремиерът Атанас Зафиров в Кюстендил

Наличието на стабилност в държавата е важно за безпроблемното въвеждане на еврото в България, каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти в Кюстендил, където участва в информационна среща във връзка с въвеждането на еврото у нас.

По думите на Зафиров, за управлението дебатът за бюджета е по-важен от кадровите въпроси. Той посочи, че най-важното е този бюджет да осигури социална справедливост, достойно възнаграждение на трудовите хора, компенсация на евентуални инфлационни процеси, съпътстващи процеса по въвеждане на еврото, както и борба с демографската криза.