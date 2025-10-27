Елиза Чолакова спечели в клас Т на Държавния шампионат по конен спорт в Царацово

Елиза Чолакова с кон Янник спечели в клас Т на Държавния шампионат по конен спорт-прескачане на препятствия на конна база "Фригопан“ в Царацово.

Милко Кочев с кон Карино остана втори, а трети е Антон Дацински с кобила Калианка Пи ес.

Над 140 коня и техните ездачи от цялата страна премериха сили в четири категории: Клас Т, Група Б, Аматьори категория А и Аматьори категория Б.

Ето и призьорите в челната тройка на всяка категория:

ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Клас Т

1. Елиза Чолакова с кон Янник РЅ (ККС ПРИМЕКС СПОРТ ХОРСИС)

2. Милко Кочев с кон Карино (ККС Пълдин)

3. Антон Дацински с кобила Калианка Пи ес (ККС СТУДЕНЕЦ)

ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Група Б

1. Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес (ЕК КОНКУР)

2. Павлин Ангелов с кон Команчи (ККС ХАН КРУМ - БУРГАС)

3. Лидия Желязкова с кон Солеро (ЕК КОНКУР)

ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Аматьори - Категория А

1. Рая Данаилова с кобила Калистра (ККС ТРАКИЕЦ)

2. Милена Азманова с кобила Артемида (ККС КАН АСПАРУХ)

3. Христо Цветков с кон Картего (ЕК ЕКУИТА)

ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Аматьори - Категория Б

1. Диана Цветкова с кобила Екуита (Кадеса) (ЕК ЕКУИТА)

2. Елза Щосел с кон Корадино (ККС ТЕНЕВ И СИН)

3. Дария Гроцева с кон Кар де Приамос 2 (ККС Пълдин)

Това беше и последното състезание по прескачане на препятствия от календара на Българска федерация по конен спорт за този сезон.

"Благодарим на всички домакини на състезания, на всички официални и технически лица за тяхната работа и професионализъм. И не на последно място – благодарим на феновете и публиката, която подкрепяше своите фаворити през цялата година", заявиха от Българска федерация по конен спорт.