Мирослав Димитров
Елиза Чолакова спечели в клас Т на Държавния шампионат по конен спорт в Царацово
снимка: БФКС
Царацово,  
27.10.2025 13:43
Елиза Чолакова с кон Янник спечели в клас Т на Държавния шампионат по конен спорт-прескачане на препятствия на конна база "Фригопан“ в Царацово.

Милко Кочев с кон Карино остана втори, а трети е Антон Дацински с кобила Калианка Пи ес.

Над 140 коня и техните ездачи от цялата страна премериха сили в четири категории: Клас Т, Група Б, Аматьори категория А и Аматьори категория Б.

Ето и призьорите в челната тройка на всяка категория:
    ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ  Клас Т
 1. Елиза Чолакова с кон Янник РЅ (ККС ПРИМЕКС СПОРТ ХОРСИС) 
 2. Милко Кочев с кон Карино (ККС Пълдин) 
 3. Антон Дацински с кобила Калианка Пи ес (ККС СТУДЕНЕЦ) 
    ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ  Група Б
 1. Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес (ЕК КОНКУР) 
 2. Павлин Ангелов с кон Команчи (ККС ХАН КРУМ - БУРГАС) 
 3. Лидия Желязкова с кон Солеро (ЕК КОНКУР) 
   ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ  Аматьори - Категория А
 1. Рая Данаилова с кобила Калистра (ККС ТРАКИЕЦ) 
 2. Милена Азманова с кобила Артемида (ККС КАН АСПАРУХ) 
 3. Христо Цветков с кон Картего (ЕК ЕКУИТА) 
   ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ  Аматьори - Категория Б
 1. Диана Цветкова с кобила Екуита (Кадеса) (ЕК ЕКУИТА) 
 2. Елза Щосел с кон Корадино (ККС ТЕНЕВ И СИН) 
 3. Дария Гроцева с кон Кар де Приамос 2 (ККС Пълдин) 

Това беше и последното състезание по прескачане на препятствия от календара на Българска федерация по конен спорт за този сезон. 

"Благодарим на всички домакини на състезания, на всички официални и технически лица за тяхната работа и професионализъм. И не на последно място – благодарим на феновете и публиката, която подкрепяше своите фаворити през цялата година", заявиха от Българска федерация по конен спорт.

