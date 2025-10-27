Подробно търсене

Ювентус уволни Тудор като старши треньор

Боян Денчев
Ювентус уволни Тудор като старши треньор
Ювентус уволни Тудор като старши треньор
снимка: АР, Gregorio Borgia
Торино,  
27.10.2025 13:46
 (БТА)

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор вече не е начело на състава, според Фабрицио Романо. 47-годишният хърватин вече е бил информиран за решението на клуба. Масимо Брамбила ще бъде времененно начело, докато не бъде назначен друг.

Тудор води Ювентус от март 2025 г. След осем мача, отборът от Торино е на осмо място в Серия А с 12 точки.

Последните три мача от първенството на отбора бяха загубени от Комо (0:2) и Лацио (0:1), а също така загубиха от Реал Мадрид (0:1) в Шампионската лига. Освен това, Ювентус не е печелил от 13 септември - пет равенства и три загуби в последните си осем мача.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:10 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация