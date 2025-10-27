Белград ще бъде домакин на Балкански икономически форум на 31 октомври

Балканският икономически форум ще се проведе в Белград на 31 октомври, съобщи Сръбската търговска камара, цитирана от в. "Данас".

Форумът ще събере лидери от публичния, частния и академичния сектор, представители на правителства, международни организации, бизнес общности и асоциации от страните от региона и се организира под егидата на Централноевропейската инициатива, с финансовата подкрепа на Фонда за Западните Балкани, организацията "Ред хат" (Red Hat) и в партньорство със Сръбската търговска камара.

Срещата традиционно се провежда всяка година в различна балканска страна.

Представителят на организаторите, Сашо Чосев, професор във Факултета по икономика на Университета „Свети Кирил и Методий“ в Скопие, заяви, че годишните конференции на Балканския икономически форум са фокусирани върху създаването на устойчиво въздействие в насърчаването на икономическия растеж, регионалното сътрудничество, мира и сигурността между балканските страни.

„Нашият приоритет е да развием институционалния капацитет на Балканския икономически форум, за да изградим мостове на сътрудничество чрез многообразието, но и това, което ни свързва като народи от един от най-разнообразните региони на Европа“, каза Чосев.

Форумът в Белград ще има няколко тематични панела с представители на правителства и държавни институции, международни и регионални организации, като Програмата на ООН за развитие (ПРООН) Сърбия, Транспортната общност, Европейската комисия, национални и обществени институции, университети и изследователски институти, неправителствени организации и частния сектор на Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора, Полша, Унгария, Словения, България и Гърция.