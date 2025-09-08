Румъния задържа бивш заместник-директор на молдовската разузнавателна служба по подозрения в шпионаж в полза на Беларус

Румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) съобщи, че в сътрудничество с Румънската разузнавателна служба (SRI) е задържала 47-годишен мъж, заподозрян в шпионаж в полза на разузнавателната служба на Беларус, съобщава новинарският сайт Хотнюз.

Предполага се, че заподозреният е получавал парични суми за издаването на държавни тайни, предавани от него на властите в Беларус. Според изданието Джи4Медия става дума за Александру Балан, бивш заместник-директор на Службата за разузнаване и сигурност на Република Молдова (SIS). Информацията беше потвърдена и за Аджерпрес от източници от Република Молдова.

"Прокурорите от DIICOT заедно с полицаи от Дирекцията за борба с организираната престъпност в рамките на Главния инспекторат на румънската полиция са приложили заповед за отвеждане, издадена на името на 47-годишен заподозрян, разследван за престъплението измяна чрез предаване на тайни държавни информации, извършвано в продължителна форма", се посочва в съобщение на DIICOT.

Заподозреният е заемал ръководен пост в разузнавателната служба на Република Молдова, но информациите, предоставени на службата за държавна сигурност на Беларус, все още известна с абревиатурата си от съветската епоха КГБ, са застрашили националната сигурност на Румъния, твърдят прокурорите.

"От 2024 г. до момента заподозреният, който преди това е заемал ръководни длъжности в Службата за разузнаване и сигурност (SIS) на Република Молдова, е бил замесен в дейности по неразрешено издаване на секретни държавни информации към представители на чужда власт - съответно офицери в рамките на Комитета за държавна сигурност (КГБ) на Република Беларус, които са в състояние да изложат на опасност националната сигурност на Румъния", посочва цитираният източник.

През последните две години мъжът се е срещал два пъти с представители на КГБ, като следователите имат индикации, че срещите са имали за цел предаване на инструкции и извършване на плащания за извършените услуги. И двете срещи са били в Будапеща.

"Разследването, извършено под егидата на Европейската агенция за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (EUROJUST), се е ползвало с подкрепата на разузнавателните служби на Румъния, Унгария и Чехия, както и с подкрепата на прокурори от Унгария, Чехия и Република Молдова", се отбелязва още в съобщението.