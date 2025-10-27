Ню Джърси продължи победната си серия и срещу Колорадо

Джак Хюз отбеляза два гола, включително победния 3:07 минути преди края на продълженията, като Ню Джърси Девилс спечели осмата си поредна победа, след като се наложи над гостуващия Колорадо Авеланж с 4:3.

Хюз също отбеляза през първия период, докато Арсений Грицюк и Конър Браун също се разписаха за Девилс. Вратарят Джейк Алън направи 21 спасявания.

Дилън Гюнтер отбеляза решаващия гол 5:36 минути преди края на третия период и Юта Мамут победи като гост Уинипег Джетс с 3:2. Така отборът записа седми пореден успех.

Михаил Сергачев и Майкъл Карконе също се разписаха за Мамут, а Витек Ванечек направи 28 спасявания.

Марк Шайфеле отбеляза осмия си гол за сезона, а Дилън ДеМело - първия си за Уинипег, които загубиха два от три мача след серия от пет победи. Конър Хелебюк направи 29 спасявания.

Никита Кучеров отбеляза 32 секунди след началото на продълженията, за да донесе победата на Тампа Бей с 2:1 над Вегас. Вратарят Андрей Василевски отрази 18 удара.