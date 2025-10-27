Подробно търсене

Прокуратурата обвини и задържа мъж за хулигански действия, извършени пред непълнолетно момиче

Константин Костов
Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София,  
27.10.2025 10:38
 (БТА)

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж за хулигански действия, извършени пред непълнолетно момиче, съобщиха от прокуратурата.

Оттам посочват, че на 22 октомври около 12:45 часа зад блок в ж.к. „Люлин“ в гр. София обвиняемият демонстративно е разкопчал панталона си и е започнал да маструбира пред непълнолетно момиче.

Мъжът е задържан за до 72 часа и предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния му арест.

При друг случай през юни Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 19-годишен и 14-годишен за това, че като съизвършители, чрез сила и заплашване се съвкупили с лице от женски пол, ненавършило 18-годишна възраст.

/НН/

