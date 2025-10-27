Легендарният японски майстор на суши Джиро Оно, отличен с три звезди „Мишлен“, празнува своя 100-годишен юбилей

Японецът Джиро Оно – легендата на сушито и носител на три звезди „Мишлен“, които е задържал повече от десетилетие, е най-възрастният шеф-готвач с подобно признание, съобщава „Асошиейтед прес“. Той е приготвял суши за държавници и знаменитости, а неговото майсторство вдъхновява наградения филм „Джиро мечтае за суши“.

Въпреки всичките си постижения, Оно не е готов напълно да се пенсионира – днес той навършва 100 години.

„Планирам да работя още пет години“, казва той миналия месец по повод японския „Ден на уважението към възрастните хора“, когато получава подарък и сертификат по случай юбилея си.

Оно получава поздравления и от губернатора на Токио Юрико Коике. На въпроса „Каква е тайната на Вашето здраве?“ той отговаря просто: „Да работя.“

„Вече не мога да ходя в ресторанта всеки ден, но дори на 100 години се опитвам да работя, когато мога. Вярвам, че най-доброто лекарство е трудът“, споделя легендарният майстор.

Джиро Оно е основател на Sukiyabashi Jiro – малък суши бар с едва десет седящи места, разположен в подземието на сграда в токийския луксозен район Гинза. В една от най-бързо застаряващите страни в света той е сред близо 100 000 столетници, според официалната статистика на японското правителство.

Роден в централния японски град Хамамацу през 1925 г., Оно започва като чирак едва на седемгодишна възраст в местен ресторант. По-късно се премества в Токио и на 25 години вече е шеф-готвач по суши. През 1965 г., петнадесет години по-късно, основава собствения си ресторант Sukiyabashi Jiro.

Оно посвещава живота си на търсенето на съвършенството в приготвянето на суши.

„Не съм достигнал съвършенството още“, казва той във филма „Джиро мечтае за суши“ (2012), когато е на 85 години. „Ще продължавам да се изкачвам, за да достигна върха, но никой не знае къде е той.“

Оно е известен със своята отдаденост към редовните си клиенти. Той дори отказва резервация, направена чрез японското правителство за тогавашния американски президент Барак Обама и бившия премиер Шиндзо Абе през 2014 г., тъй като ресторантът е бил изцяло резервиран. „Казах не, защото всички места бяха заети. После се съгласиха да дойдат по-късно вечерта“, спомня си Оно. „Но на Обама му хареса и аз бях щастлив“, добавя той.

Синът му Йошиказу, който работи рамо до рамо с баща си и сега ръководи ресторанта в Гинза, споделя, че Обама се е усмихнал и намигнал, когато е опитал сушито със средно мазна риба тон.

Ресторантът Sukiyabashi Jiro получава три звезди „Мишлен“ през 2007 г., превръщайки Оно в първия суши шеф с такова отличие. Той запазва статута си до 2019 г., когато е вписан в Книгата на рекордите на Гинес като най-възрастния шеф на ресторант с три звезди „Мишлен“ – на 93 години и 128 дни.